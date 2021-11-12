عاجل.. رئيسة وزراء تونس للسيسى: مهتمون بالاستفادة من قصة النجاح المصرية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره لأخيه الرئيس قيس سعيد، كما تقدم بالتهنئة لرئيسة الوزراء نجلاء بودن على تولى منصبها الجديد كأول سيدة ترأس حكومة فى الوطن العربى، ومعرباً عن صادق التمنيات لنجاح حكومتها فى تجاوز مختلف التحديات الحالية التى تواجه تونس الشقيقة.

كما أكد دعم مصر الكامل لتونس ولجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لصالح الشعب التونسى الشقيق، واستعداد مصر لتقديم جميع الإمكانات الممكنة فى هذا الإطار للجانب التونسى وكذا تطوير التعاون الثنائى ترسيخاً للعلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين وفى إطار سياسة مصر الثابتة والساعية دائما إلى التعاون والبناء والتنمية بين الأشقاء.

ونقلت رئيسة الوزراء التونسية إلى الرئيس تحيات الرئيس التونسى قيس سعيد، كما أعربت عن التقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسى ودورها الحيوى فى صون الأمن والاستقرار فى محيطها العربى والأفريقى، ومؤكدةً اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى، واهتمام بلادها بالاستفادة من قصة النجاح المصرية بقيادة الرئيس الملهمة ونقل تجاربها التنموية الى تونس من خلال التنسيق الثنائى المكثف فى كافة المجالات خاصة الاقتصادية والامنية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول التباحث حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم تأكيد الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وتونس وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لاسيما على المستوى السياسى والأمنى وتبادل المعلومات فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذى يمثل تهديداً للمنطقة بأكملها.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع فى ليبيا، حيث توافقت الرؤى فى هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية التونسية ذات الصلة، بالنظر إلى أن مصر وتونس يمثلان دولتى جوار مباشر تتقاسمان حدوداً ممتدة مع ليبيا، فضلاً عن العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن الدولى، وكذا الدور المصرى الفاعل فى مختلف مسارات تسوية الأزمة، وذلك لتحقيق هدف رئيسى وهو تفعيل إرادة الشعب الليبى من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وذلك عن طريق تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات فى موعدها دون تأجيل خلال شهر ديسمبر المقبل، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

كما تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث عبر الرئيس عن التقدير تجاه دعم الشقيقة تونس لموقف مصر بالتمسك للوصول لاتفاق شامل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، الأمر الذى انعكس فى البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن الدولى.