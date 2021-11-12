عاجل.. تفاصيل اتصال رئيس الوزراء البريطانى والسيسى حول نتائج قمة جلاسجو

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء البريطانى أكد حرصه على إحاطة الرئيس بآخر تطورات المفاوضات الجارية فى إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد حالياً بجلاسجو، وبالتصور البريطانى لكيفية خروج المؤتمر بنتائج ناجحة، فى إطار التنسيق بين مصر وبريطانيا فى موضوعات المناخ، فضلاً عن التشاور حول سبل التحرك المشترك للبناء على نتائج المؤتمر خلال الأشهر القادمة، استعدادا للرئاسة المصرية للدورة القادمة للمؤتمر.

وقد أعرب الرئيس عن التقدير لحرص رئيس الوزراء البريطانى على اطلاعه على تطورات المفاوضات الجارية فى جلاسجو، بما يعكس الإرادة السياسية والالتزام البريطانى بقيادة المؤتمر على نحو يتسم بالشفافية والتشارك مع كافة الأطراف، مؤكدا دعم مصر الكامل للرئاسة البريطانية، ومواصلة العمل معها خلال الفترة المقبلة لتذليل كافة الموضوعات العالقة، تمهيداً للرئاسة المصرية القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وقد تم التوافق بشأن أهمية تكثيف العمل المشترك للخروج بنتائج توافقية ومتوازنة من مفاوضات جلاسجو، بما يصب فى مصلحة كافة الأطراف فى إطار التعامل مع ملف المناخ، ويساهم فى وضع المجتمع الدولى على المسار الصحيح للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، خاصةً ما يتعلق بتحقيق أهداف التكيف وتمويل المناخ، وذلك بالتوازى مع الحد من الانبعاثات.