إنفوجراف- لقاءات وقرارات.. الحصاد الأسبوعى لوزار ة القوى العاملة

جدة - نرمين السيد - وكذلك حفل تخرج 120 متدربا على التدريب الفندقى، وافتتاح مؤتمر المساواة بين الجنسين فى العمل بشمال إفريقيا الذى تنظمه منظمة العمل الدولية إفتراضيا (اونلاين)، وبدء فعاليات الملتقى السنوى الحادى عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة فى مصر، تحت عنوان: "الاستدامة من التبنى إلى التوطين.. الطريق للتعافى"، وفض إضراب 438 عاملا بشركة "هابيتات" بمدينة العبور، وتعيين 4308 شابا فى 7 محافظات.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، إذ أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الانتخابات النقابية العمالية ستتم فى موعدها المحدد وفقا للقانون فى منتصف العام المقبل 2022، مؤكد أنه لا يوجد أى نية للتأجيل، مشددا على أن الوزارة لا تتدخل فى العمل النقابى، بل يقتصر دورها على التنظيم فقط، حيث إن ترك التنظيم الإدارى دون تنظيم أو تحديث يعد عيبا فى الجهة الإدارية المشرفة عليه.

وأشار الوزير فى هذا الصدد إلى الوزارة أعطت مهلة حتى 11 نوفمبر الجارى للانتهاء من إجراءات تحديث بيانات النقابات واللجان النقابية العمالية تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه وفقا للائحة يتم تحديث البيانات الخاصة بالتنظيم النقابى كل عام، مشيرا إلى أن عدد اللجان النقابية يبلغ 1957 لجنة، بينما يبلغ عدد اللجان المهنية 275 لجنة، منوها إلى أن 65% من النقابات واللجان العمالية انتهت من تحديث بياناتها استعدادا للانتخابات، حيث أن النقابة العامة للعاملين بالإسعاف قامت بتسجيل بياناتها بشكل كامل.

جاء ذلك فى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير لمناقشة بعض الملفات المهمة، منها استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية الدورة 2022-2026، والمنح التدريبية التى تقدمها الوزارة للخريجين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، فضلا عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل الجديد، والربط الإلكترونى مع ليبيا.

وتناول الوزير آخر المستجدات فيما يتعلق بمشروع قانون العمل الجديد،مشيرا إلى أن هناك بعض المواد التى ترغب بعض الوزارات فى إجراء تعديل فى صياغتها، وبالفعل تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتم اعتماد هذه التعديلات وارساله للبرلمان لمناقشته.

وأشار سعفان ردا على عددا من اسئلة الصحفيين، إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لديه ممتلكات كافية لحل أزمته المالية، فضلا عن أنها تمكنه من أن تدر عائدا ماليا كبيرا له، يساعده فى الخروج من أزمته المالية.

ونوه إلى أن شركات إلحاق العمالة تنشئ تحت إشراف ومظلة وزارة القوى العاملة، وسيكون لها دور فى إلحاق العمالة لليبيا، وأن الوزارة ستتولى تنظيم هذا الأمر بشكل كامل.

وحول منظومة الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا، قال سعفان إنها ستقوم بتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التى يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التى تعمل لدى الجانب الليبى.

وأكد سعفان ضرورة الربط الإلكترونى لضمان الشفافية الكاملة، مشيرا إلى أن العمالة التى سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين تتطلب قدرات وخبرات معينة، وسيتم تدريبهم بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها، لافتا إلى أن العمالة المصرية سفير لوطنها فى الخارج.

كما واصل وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية بالمحافظات، حيث يزور محافظة القليوبية، ويشهد ختام مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، التى تنظمها الوزارة، بمديرية القوى العاملة بالقليوبية، لتوعية أطراف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشكلات التى تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، ويكرم 67 عاملا بالمحافظة يمثلون 15 شركة من شركات القطاع الخاص، وذلك بمقر شركة فيرست بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور.

وقال الوزير، إن مبادرة مصر "أمانة بين إيديك" تأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، مؤكدا أن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفى علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابى لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وأعرب الوزير عن سعادته بالتواجد وسط العمال فى أماكن العمل من أجل تحقيق مصالحهم وتلبية احتياجاتهم ورفع وعيهم وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم والالتزامات الواجب تأديتها من أجل دفع عجلة الإنتاج ومزيد من الناتج القومى للدولة المصرية.

ووجه وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية التى تغطى الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى، وذلك لأسرة حجازى العبد حجازى إبراهيم غالى العامل غير المنتظم الذى توفى فى أثناء عمله بإحدى شركات القطاع الخاص، والعامل محمد حسن محمد نعمان، والعامل عمرو نبيل محمود عيد واللذان تعرضان لحادث إصابة أثناء عملهم، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا.

وقامت على الفور شركة مصر للتأمين بإصدار شيكا بإجمالى 100 ألف جنيه لورثة العامل المتوفى، الأول لصالح والدة المتوفى فتحيه مصطفى حسن حسين، ربة منزل، بمبلغ 16666 جنيها، والثانى لصالح زوجة المتوفى كوكب إبراهيم عبد النبى محمد بمبلغ 12500 جنيه، والآخر لإبنته هند بمبلغ 50 ألف جنيه، وإبنه العبد بمبلغ 20834 جنيها.

كما تم إصدار شيكا من الشركة لصالح العامل المصاب عمرو نبيل محمود عيد بمبلغ 34850 جنيها، وآخر للعامل محمد حسن محمد نعمان بمبلغ بإجمالى 1204 جنيهات والذى أصيب أثناء تأدية عمله.

كما شهد وزير القوى العاملة حفل تخرج 120 متدربا على التدريب الفندقى من الذكور والإناث، وذلك فى إطار التعاون والشراكة بين وزارة القوى العاملة ومجموعة فنادق "إنتركونتيننتال مصر" وأفريقيا "سيتى ستارز"، وتفعيلا لبروتوكول التعاون بينهما، والذى يهدف إلى إعداد الشباب وتأهيلهم وإعدادهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل فى مجال السياحة والفنادق لتحقيق رؤية مصر 2030، وتوفير فرص عمل لائقة لهم للحد من معدلات البطالة من خلال تدريبهم على الأقسام الفندقية: "المطبخ الساخن، والبارد، وخدمة المطاعم، والإشراف الداخلى، والاستقبال".

وأعرب وزير القوى العاملة عن سعادته لحضوره هذا الحفل خاصة وأنه نسبة المتدربات من الإناث حوالى 50%، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالمرأة والذى تبلور فى إنشاء وزارة القوى العاملة وحدة المساواة بين الجنسين فى العمل وتمكين المرأة اقتصاديا ويتبعها 27 وحدة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، مشيرا إلى أن المرأة المصرية خلال الفترة الحالية أصبحت فى قلب الدولة المصرية، ويتضح ذلك من خلال تولى المرأة المصرية لمناصب قيادية وسياسية بالدولة.

وتقدم الوزير بالشكر لكل الأساتذة والخبراء المتخصصين فى هذا المجال على حضورهم هذا الحفل، وكذلك إدارة الفندق على الاستمرارية فى التدريب وتخريج دفعات اجيال وراء اجيال خاصة وأن مصر تتميز بالسياحة باعتبارها من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد القومى.

وأعلن سعفان، أن التقارير الواردة من مديريات القوى العاملة أظهرت، أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية فى 124 ألفا و869 مصنعا وشركة على مدى 19 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتى شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير: إن محافظة قنا جاءت فى مقدمة المحافظات بالتفتيش على 18238 منشأة، وسوهاج 10826 منشأة، والمنيا 10900، والقليوبية 7742 منشآت، والغربية 6825 منشأة، ودمياط 6961 منشأة، والشرقية 6535 منشأة،والبحيرة 6657 منشأة، والمنوفية 4208 منشأة، والأقصر 3813 منشأة، والدقهلية 3600 منشأة، ومرسى مطروح 3566 منشأة، وكفر الشيخ 3709 منشأة، والإسماعيلية 3591 منشأة، والقاهرة 3667 منشأة،، وبورسعيد 3443 منشأة، وأسيوط 3351 منشأة، والجيزة 3085 منشأة، والوادى الجديد 2145 منشأة، والبحر الأحمر 1794 منشأة.

وجاءت فى الترتيب الحادى والعشرين على مستوى المحافظات، وبنى سويف 2227 منشأة، جنوب سيناء 2226 منشأة، والإسكندرية 2105 منشأة، وأسوان 1390 منشأة، والسويس 1168 منشأة، والفيوم 1079 منشآت.

كما افتتح وزير القوى العاملة بديوان عام الوزارة، مؤتمر المساواة بين الجنسين فى العمل بشمال إفريقيا الذى تنظمه منظمة العمل الدولية إفتراضيا (اونلاين) على مدار 4 أيام، بهدف تسليط الضوء على التقدم الذى أحرزته دول شمال أفريقيا "مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين فى مجال العمل والتشغيل، فضلا عن مواجهة التحديات الرئيسية ذات الأولوية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين فى العمل.

فى مستهل كلمته شدد وزير القوى العاملة على حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم للمراة المصرية باعتبارها شريكة أساسية فى النهوض بالمجتمع والاقتصاد القومى من خلال دعمها بالمكتسبات التى تستحقها المرأة المصرية، وخصوصا فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فضلا عن إعلانه عام 2017 عاما للمرأة لتسليط الضوء على مقدراتها واستحقاقاتها الدستورية والقانونية والاجتماعية والسياسية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس منذ أيام وما تضمنته من محاور تتعلق بالمساواة بين الجنسين والمرأة بشكل خاص.

واستعرض الوزير ما أحرزته الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة، من خطط وبرامج وأنشطة ومبادرات تستهدف المرأة وتمكينها، على الرغم من التحديات التى تواجهها البلاد والعالم أجمع نظرا للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، مشيرا إلى انخفاض معدلات البطالة فى مصر بشكل ملحوظ بين الإناث من 21.4% فى عام 2018 إلى 17.7% فى عام 2020 إجمالى الإناث فى قوة العمل، ويأتى ذلك كثمرة للمبادرات والجهود التى تبذلها الدولة لزيادة معدلات تشغيل الإناث والعمل على بناء قدراتها التنافسية للحصول على فرص عمل لائقة ودعمها للقيام بدورها المنشود فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة للبلاد.

كما شاركت وزارتى القوى العاملة والبيئة، فى فعاليات الملتقى السنوى الحادى عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة فى مصر، تحت عنوان: "الاستدامة من التبنى إلى التوطين.. الطريق للتعافى"، بحضور حسن مصطفى رئيس الملتقى، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، فضلا عن 45 خبير دولى ومحلى ومجموعة من ممثلى الحكومة والمنظمات الدولية وكبرى الشركات والمجتمع المدنى.

فى مستهل كلمته قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الملتقى يعكس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يؤكد أهمية دور القطاع الخاص فى إحداث التنمية الحقيقية والمستدامة، فلم تعد المسؤولية تقع على الحكومة وحدها ولكن أصبح لزاما علينا جميعا أن نضطلع بمسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن تنظيم هذا الملتقى يأتى تماشيا مع الخطوات الجادة للحكومة المصرية نحو بناء تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة وشاملة بكافة محافظات مصر وإطلاق استراتيجيات حديثة تهتم بتحقيق اقتصاد أخضر والحد من الانبعاثات الكربونية للتعامل مع التحديات العالمية من التغيرات المناخية ونقص الأمن الغذائى لتصب جميعها إلى تحقيق رؤية مصر 2030 والانطلاق بمصر نحو المستقبل.

وذكر الوزير، أنه فى مثل هذه الأيام من العام الماضى عند مشاركته الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية أطلقت مبادرة "صيادى مصر" لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق "حياة كريمة"، وقد لقيت المبادرة قبولا فوريا من الوزراء ومؤسسة صناع الخير، لدعمهم لرعاية صغار الصيادين، وتطوير أدوات الصيد الخاصة بهم.

وعلى جانب آخر، أعلن وزير القوى العاملة، أن اللجنة الفنية المصرية-الليبية وقعت فى طرابلس اتفاق تعاون للربط الالكترونى بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه فى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتى القوى العاملة بمصر وليبيا، استعدادا لعودة العمالة المصرية إلى طرابلس للمشاركة فى الإعمار.

وأكد الوزير أهمية منظومة الربط الالكترونى بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التى يعملون بها، لمعرفة وحصر العمالة المصرية التى تعمل لدى الجانب الليبى.

وأوضح سعفان أنه بعد توقيع منظومة الربط الالكترونى بين البلدين سيكون موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، قريبا، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أولى القطاعات التى سوف تشهد تواجد عمالة مصرية فى الأراضى الليبية، فضلا عن باقى التخصصات المهنية المطلوبة من هذه العمالة.

وأعلن سعفان انتهاء موعد تحديث أوراق إجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

وكان وزير القوى العاملة، قد أصدر قرارا باستمرار العمل بالقرار الخاص بتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومى لكل المنظمات النقابية العمالية لمدة أسبوعين( تنتهى الخميس 11 نوفمبر الجارى) تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

ونص القرار على أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذى كان قد أعطى مهلة 3 أشهر للتحديث، وأعطى القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية تنتهى بنهاية مواعيد العمل الرسمية فى يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

وامتد الحصاد ليشمل، عقد مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بشركة الغرابلى للمقاولات والأعمال الهندسية المتكاملة تحت عنوان: "التعريف بمخاطر بيئة العمل"

ووجه وزير القوى العاملة، رسالة للمشاركين فى الندوة قال فيها: إن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى رسالة الإنسانية فمن حق كل عامل خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته سالما ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه ووطنه، مؤكدا أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذى تلعبه من أجل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.

كما قامت المديرية بتوقيع بروتوكول تعاون فى مجال التدريب على الاستزراع السمكى مع مؤسسة مصر الخير فى إطار مشروع "معا من أجل تنمية مصر" وبمشاركة ودعم إيبارشية الكنيسة الأسقفية بمصر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياته من أجل المساهمة فى إقامة المشروعات الصغيرة للحد من مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد الوطنى بمهن حديثة تواكب التطور التكنولوجى ومتطلبات سوق العمل.

وأناب وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد فى توقع البروتوكول، ووقعة عن الكنيسة الاسقفية بالاسكندرية القس ديفيد رزق الله عزيز وذلك بحضور عدد من الأعضاء المشاركين من الجانبين بقاعة المديرية.

كما نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالمحافظة ندوة توعية بأهمية التدريب المهنى الذى تقدمه وزارة القوى العاملة فى التشغيل وتوفير فرص العمل لخريجى الدورات التدريبية.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية: إن الندوة استهدفت المتدربين فى الدورات التدريبية الثلاثة المنعقدة حاليا بمركز التدريب المهنى بحى الكوثر على مهن الخياطة والتفصيل، والمساحة، والتبريد والتكييف.

وأشار مدير المديرية إلى تكليف محمد سعفان وزير القوى العاملة بضرورة توفير فرص عمل لخريجى الدورات التدريبية ومتابعة أحوالهم بعد التشغيل لضمان استقرار وضعهم الوظيفى وأيضا التشجيع على مفهوم ريادة الأعمال ومساعدتهم فى فتح مشروعات صغيرة لهم بعد اتمام التدريب.

وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالقليوبية من فض إضراب 438 عاملا بشركة "هابيتات" بمدينة العبور، وأصبحت الأوضاع مستقرة وهادئة، وحالة الإنتاج مستمرة، وذلك بعد أن انتقلت مديرية القوى العاملة بالقليوبية وأجهزتها التنفيذية لمقر المنشأة وتفاوضت مع إدارة الشركة على مطالب العاملين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان كان قد أصدر توجيهات فورية لمدير المديرية إيمان السيد شحاته بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانونى.

وبدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر فى قبول طلبات 289 من راغبى العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 37 مهنة برواتب مجزية، وذلك فى 40 شركة وفندق وقرية سياحية تابعة للمحافظة فى الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

كما وقعت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل "مكون التوظيف" بأسوان مذكرة تفاهم مع الاتحاد المحلى لنقابات عمال واللجنة النقابية للعاملين بالسياحة والفنادق بالمحافظة، بهدف تمكين طلاب وخريجى التعليم الفنى من الانتقال لسوق العمل، من خلال التعرف على احتياجات سوق العمل، واكساب الطلاب والخريجين المهارات والقدرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات.

وقع مذكرة التفاهم، ياسين مصطفى محمد مسئول التوظيف بالوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل، وعماد رزق زكى عن المدرسة الثانوية الفندقية نظام الخمس سنوات، وعادل فوزى جادو وكيل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان.

وقال جادو: إن مذكرة التفاهم تقضى بأن مكون التوظيف يعمل على تنمية مهارات خريجى المدارس الثانوية الفنية ورفع كفاءة المرشحين والمرشحات وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بالإضافة إلى العمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائق.

وتلتزم الوحدة الفرعية بموجب مذكرة التفاهم، أن تقدم المساعدة فى توفير الباحثين عن العمل للوظائف المتاحة لدى النقابة العامة للسياحة والفنادق، كما تعمل على تأهيل الباحثين لبناء قدراتهم وفقا لمواصفات الموظف الجيد وأخلاقيات العمل، مع متابعة الشباب بعد استلامهم للعمل للتحقق من تأقلمها مع بيئة العمل وفقا مهاراتهم وخبراتهم.

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 4308 شابا فى 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الإسماعيلية، والفيوم، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، والأقصر، والوادى الجديد، وبنى سويف، بلغت 396 ألفا و653 جنيها، والتفتيش على 2538 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن استخراج 3361 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3361 عاملا.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن قيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتحديد خطوات إصدار تصاريح الإقامة فى الإمارات.

وأخيرا، أوضح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى، أن الوزير تلقى تقريرا آخرا من مكتب التمثيل العمالى يكشف عن أن حكومة الإمارات الرقمية أكدت أن مهنة الموظف أو العامل لم تعد شرطا لاستقدام أفراد أسرته إلى الدولة،حيث تم استبدال "شرط المهنة" بالدخل، بحيث يمكن للعامل الأجنبى إحضار أفراد أسرته إلى دولة الإمارات، وتوفير كفالة تأشيرة إقامة لهم بغض النظر عن مهنته طالما أنه يحافظ على أحد الشرطين فى "معايير الدخل" وهما: راتب بحد أدنى 4000 درهم شهريا أو راتب قدره 3000 درهم إماراتى مع السكن، كما قامت دائرة الصحة "الجهة الرقابية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية" فى أبوظبى، قامت بتحديث متطلبات التأمين الصحى للمتقدمين بطلبات الحصول على تصاريح الإقامة الذهبية، وذلك بهدف تبسيط عملية التقديم أمام جميع المتقدمين من داخل وخارج الدولة وتسهيل انتقالهم للعيش والاستقرار فى إمارة أبوظبى.