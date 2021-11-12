الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء بريطانيا بشأن مؤتمر تغير المناخ

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي عبر عن حرصه على إحاطة الرئيس بآخر تطورات المفاوضات الجارية في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد حالياً بجلاسجو، وبالتصور البريطاني لكيفية خروج المؤتمر بنتائج ناجحة، وذلك في إطار التنسيق بين مصر وبريطانيا في موضوعات المناخ.

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