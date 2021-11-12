/660886/على-هامش-مشاركة-الرئيس-هالة-أبو-السعد-مؤتمر-باريس-الدولي-حول-ليبيا-خطوة-للأمام-على-طريق-التسوية-السياسية

ثمنت النائبه هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، بالعاصمة الفرنسية باريس، مؤكده أن هذا المؤتمر يعتبر خطوة للأمام على طريق التسوية السياسية فى ليبيا.

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وأشارت أبو السعد، خلال البيان الصادر له، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص دائمًا على تكاتف المجتمع الدولى لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخى المهم الذى تمر به حاليا، ويأتي ذلك من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابى المنتظر فى موعده المحدد فى شهر ديسمبر المقبل، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية، فضلا عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية فى هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

هالة أبو السعد: مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا خطوة للأمام على طريق التسوية السياسية

وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية التى وصلت إليها ليبيا على صعيد الاستقرار السياسى، ما كانت لتتم دون الخطوط الحمراء التى أعلنها الرئيس السيسى، والتى ساهمت فى استعادة التوازن فى ليبيا، وبدأت الأمور تهدأ بشكل كبير تمهيدا لمحطة الاستحقاق الانتخابى التى سيركز عليها المؤتمر اليوم.