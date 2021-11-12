/660887/حزب-المؤتمر--إختيار-مصرلإستضافة-مؤتمر-المناخ-إنجاز-جديد-يضاف-لحصيلة-الإنجازات

وجه حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، التهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصري بمناسبة إختيار "مصر" لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "كوب 27"، مؤكدا على أن هذا الإختيار جاء لتكليل جهود القيادة السياسية المصرية وتأكيد على دورها الدولي الفعال والهام .

حزب المؤتمر : إختيار مصرلإستضافة مؤتمر المناخ تأكيد على دورها الفعال دوليا

وأشار حزب المؤتمر في بيان له اليوم ، إن الاستراتيجية الوطنية التي أعددتها مصر لتغير المناخ 2050، كما ستعزز عمل المناخ الدولي للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، تحقيقاً لمصالح شعوب دول العالم ، وأيضا للحفاظ على ما تقدمة مصر دائما من خدمات لصالح دول العالم والمنطقة العربية ، كما يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر في المحافل الدولية.

وأكد حزب المؤتمر ، أن استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "كوب 27" هو إنجاز جديد يضاف لحصيلة الإنجازات التي حققتها مصر مؤخراً على كافة المستويات ونجاح مبادراتها وإيفائها بالتعهدات في هذا الصدد وحرصها على التعامل مع قضية المناخ بجدية ومواجهة تغير المناخ باعتباره أمر حتمي.

حزب المؤتمر : يهنئ القيادة السياسية لإختيار مصرلإستضافة مؤتمر المناخ

حيث تستضيف مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو المنعقد حاليا.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى كلمتها بمؤتمر جلاسكو نيابة عن الحكومة المصرية، عن تقديرها لجميع الوفود خاصة الأطراف الأفريقية على ثقتهم ودعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف القادم، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذي لا يفرق في تأثيراته بين الدول، ويتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع.