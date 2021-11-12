فيديوجراف- «COP27».. مصر تحتضن العالم فى مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج"، جهود مصر فى احتضان مؤتمر المناخ. وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى كلمتها بمؤتمر جلاسكو نيابة عن الحكومة المصرية، عن تقديرها لجميع الوفود وخاصة الأطراف الأفريقية على ثقتهم ودعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف القادم، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدى تغير المناخ، الذى لا يفرق فى تأثيراته بين الدول، ويتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع.

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