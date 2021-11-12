غدا.. وزير الإنتاج الحربى يتوجه للإمارات للمشاركة بمعرض دبى للطيران 2021

جدة - نرمين السيد - يتوجه المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، غدا السبت، إلـى الإمارات العربيـة المتحـدة لحضـور فعاليــات معــرض "دبى للطيران 2021"، والمقرر إقامته خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجارى بمطار آل مكتوم الدولى فى إمارة دبى.





وأوضح الوزير "مرسى" أن معرض "دبى للطيران 2021" يعد منصة عالمية تجمع القادة الدوليين بقطاعات الطيران والفضاء والدفاع، مضيفا أن مشاركته بالمعرض تأتى فى ضوء دعوة وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد أحمد البواردى الفلاسى وكذا فى إطار علاقات التعاون المثمرة بين الجانبين المصرى والإماراتى فى مختلف المجالات وعلاقات التعاون الخاصة بين الإنتاج الحربى ووزارة شؤون الدفاع الإماراتية فى مجال التصنيع العسكرى.

ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربى عدد من الشخصيات الهامة ورؤساء الشركات المشاركة فى معرض "دبى للطيران 2021"، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة فى المعرض، ومن المتوقع أن يتم دعوة الشركات للمشاركة بمعرض مصر الدولى للدفاع والأمن "EDEX 2021" المزمع إقامته فى مصر فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.

جدير بالذكر أن معرض "دبى للطيران 2021" يقام تحت رعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وحاكم إمارة دبى.

ويحظى هذا المعرض الذى يُعد واحداً من أبرز الفعاليات المتخصصة فى قطاع الطيران حول العالم بدعم من هيئة دبى للطيران المدنى ومؤسسة مطارات دبى ووزارة الدفاع الإماراتية ومؤسسة دبى لمشاريع الطيران الهندسية.

ويلعب "دبى للطيران" دوراً محوريا فى تحقيق تواصل قطاعات الطيران والفضاء والدفاع على المستوى العالمى، ومن المتوقع أن تكون دورة هذا العام من المعرض أكبر وأكثر تميزاً من الدورات السابقة استناداً إلى عدد الدول والجهات العارضة المشاركة.

ويُتوقع أن يشهد الحدث مشاركة أكثر من (1200) جهة عارضة من (148) دولة حول العالم وأن يصل عدد زوار المعرض إلى أكثر من (80) ألف زائر، ويركز المعرض هذا العام على مواضيع مستقبل النقل الجوى واستكشاف الفضاء ومجالات الدفاع بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى.