الخميس المقبل.. تشارلز وقرينته فى زيارة تاريخية لمصر

جدة - نرمين السيد - يبدأ صاحبا السمو الملكى الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوول، زيارة تاريخية إلى مصر الخميس القادم، تستمر لمدة يومين فى إطار جولة تشمل المملكة الأردنية الهاشمية، وهى الأولى التى يقوم بها ولى العهد البريطانى وقرينته إلى الخارج منذ تفشى وباء جائحة كورونا " كوفيد- 19" فى أنحاء العالم.





وزيارة الأمير تشارلز إلى مصر هى الثالثة من نوعها والأولى بعد ثورة 30 يونيو وما شهدته مصر من تطور وإنجازات تتضاعف يوما تلو الآخر، حيث سبق وأن قام ولى العهد البريطانى بزيارة مصر مرتين الأولى فى عام 1981، مع زوجته الأولى الراحلة الأميرة ديانا حيث كانت مصر إحدى محطات شهر العسل.

والزيارة الثانية للأمير تشارلز فى عام 2006 مع زوجته الحالية دوقة كورنوول ضمن جولة استمرت أسبوعين، وشملت كلا من مصر والسعودية والهند، بهدف تعزيز التسامح بين الحضارات.

وأوضحت السفارة البريطانية بالقاهرة فى بيان صحفى نشر سابقا، أن الأمير تشارلز أمير ويلز، ودوقة كورنوول سوف يلتقيان خلال الزيارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لبحث والتحاور بشأن التناغم الدينى، ودور الدين فى الحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن هذا اللقاء يعزز الروابط الدينية بين المملكة المتحدة ومصر.

وأشارت السفارة إلى أن هذه الزيارة تأتى مباشرة بعد استضافة المملكة المتحدة لقمة العمل المناخى 26.

وبحسب السفارة، يهتم أمير ويلز اهتماما عميقا وراسخا فى هذه المسائل، وسوف ينتهز الفرصة لبحث سبل العمل سوياً للتصدى لتغير المناخ، كما تسلط هذه الزيارة الضوء على حفظ التراث الثقافى والتسامح الدينى فى أنحاء المجتمع المصرى.