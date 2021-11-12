استئصال ورم نادر بالصدر لطفلة 3 سنوات بمستشفى طنطا التعليمى

جدة - نرمين السيد - وأشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بمهارة الفريق الطبى، مؤكدا حرص مستشفيات جامعة طنطا على تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى المترددين عليها برعاية الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب حرص الجامعة على تطوير المستشفيات ومنها المستشفى التعليمى العالمى بما يضمن لها تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة لجميع المرضى فى ضوء معايير الجودة العالمية تزامنا مع رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الفريق الطبى الدكتور شريف شحاتة أستاذ جراحة الأطفال ورئيس قسم جراحة الأطفال بكلية الطب بجامعة طنطا أن الطفلة تعانى منذ عامين من ورم بجدار الصدر من الجهة اليمنى يكبر ببطئ، وبعد مناظرة الورم والذى تبلغ أبعاده حوالى 15×10 سم وداخله أجزاء من الضلعين الرابع والخامس وعرضها على الدكتورة نهال المشد أستاذ علاج الأورام بطب طنطا، تم تحضيرها للعملية بعد استكمال كافة المتطلبات من إدارة المستشفى بالتنسيق مع الدكتور محمود سليم مدير المستشفى.

وأكد رئيس الفريق الطبى أن الجراحة تمت بنجاح وتم استئصال الورم كاملا مع استئصال أجزاء من الضلعين الرابع والخامس اللذان يحيطهما الورم، وتم الاطمئنان على عدم وجود بقايا للورم فى الرئة وتم وضع أنبوب صدر بعد خياطة الغشاء البلورى وإعادة بناء جدار الصدر فى هذه المنطقة باستخدام شبكة متعددة الطبقات ثم وضع اسلاك تقويمية من الاستانليس لتوصيل ما بين الضلوع ووضع جزء آخر من الشبكة فوق الضلوع وإغلاق العضلات.

وأضاف أن الطفلة دخلت العناية المركزة ليومين، ثم خرجت للعنابر العادية بالمستشفى التعليمى وتم رفع أنبوب الصدر وبدأت تمارين العلاج الطبيعى لجدار الصدر، وتماثلت للشفاء.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى بالفريق الجراحى والذى ضم الدكتور شريف شحاتة، أستاذ جراحة الأطفال ورئيس قسم جراحة الأطفال بكلية الطب بجامعة طنطا "رئيسا"، والدكتور أحمد الحداد مدرس جراحة الأطفال، والطبيب أمير إسماعيل مدرس مساعد جراحة الأطفال، وفريق التخدير برئاسة الدكتوره منى بلوغ أستاذ مساعد تخدير، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين مدرس جراحة الصدر.