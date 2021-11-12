صور.. 48 متسابقا يشاركون بمهرجان الفراعنة الدولى للجرى من الفيوم حتى سقارة

جدة - نرمين السيد - انطلق فى ساعة مبكرة من صباح اليوم مهرجان رالى الفراعنة الدولى للجرى الذى تنظمه هيئة تنشيط السياحة بالفيوم، بالتعاون مع إحدى الشركات السياحية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم.





وأعطى سيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم، إشارة البدء لانطلاق السباق، بحضور الدكتور معتز أحمد عبد الفتاح مدير عام السياحة، وعدد من القيادات الأمنية بالفيوم، واللواء جاسر رياض مدير شركة إيفنت سبورت المنظمة للسباق.

شارك فى السباق 48 متسابقا من 7 جنسيات مختلفة من دول إنجلترا، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وأمريكا، وكندا، وإيطاليا، بالإضافة إلى مصر، ويبلغ طول السباق مسافة 100 كيلو متر جرى تبدأ من أمام هرم هوارة بالفيوم، ثم السير فى الطريق الزراعى على ترعة سقارة، مرورا بهرم اللشت حتى الوصول إلى هرم سقارة بمحافظة الجيزة، فى وقت يستغرق من 8 إلى 9 ساعات.



جدير بالذكر أن هذا السباق هى المسافة التى كان الملك الفرعونى "طهرقا" من الأسرة 25 الفرعونية يدرب فيها جنوده على الجرى، وهو ما سجلته إحدى الجداريات التى تم اكتشافها بواسطة العالم الأثرى أحمد موسى.

وأكد محافظ الفيوم أن استضافة الفيوم لمثل هذه الفعاليات يسهم فى تنشيط حركة السياحة وتشجيع الأجانب على زيارة مصر بشكل عام، والفيوم بشكل خاص، لافتا إلى أن مشاركة المتسابقين الأجانب فى هذا السباق خير دليل على احترام العالم لمصر وحضارتها وتأكيد على أن مصر ستظل دائما وأبدا واحة الأمن والأمان.

كما أكد المحافظ حرص المحافظة على استغلال المقومات الطبيعية والأثرية التى تتمتع بها، خاصة ذات الطابع السياحى الفريد، وتنويع المنتج السياحى لجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة.