عاجل.. السيسى يصل إلى قصر الإليزيه تمهيدا لحضور مؤتمر باريس المعنى بليبيا

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس قد غادر مقر إقامته فى وقت سابق اليوم متوجها إلى القصر لحضور فعاليات المؤتمر الذى تنظمه فرنسا بعد أن تلقى الرئيس دعوة رسمية من إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى.
ويهدف المؤتمر الذى تنظمه الحكومة الفرنسية -بالتعاون مع الأمم المتحدة وحكومات ألمانيا وإيطاليا - إلى توفير قوة دافعة دولية للانتخابات الليبية، ومناقشة سبل خروج القوات الأجنبية ووضع حد للتدخلات الأجنبية فى ليبيا.
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