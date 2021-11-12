صور.. الهلال الأحمر المصرى يجهز أندية أسرة فى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - جهز الهلال الأحمر المصرى من خلال أنشطة اللجنة التنسيقية بشمال سيناء، وبدعم من محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبالتنسيق مع مديرية الصحة، 11 نادى أسرة بأدوات أندية الأسرة التى تسمح بتنفيذ أنشطة الدعم النفسى الاجتماعى للأطفال وأولياء الأمور داخل الوحدات الصحية.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى بالاهتمام بالمصلحة الفضلى للأطفال بما يشمل جميع الفئات العمرية والمواقع الجغرافية والنوع الاجتماعى وبما يشمل وجود أى نوع من الإعاقة من عدمه، وحرص الوزارة على توفير إطار الحماية للأطفال وقيم الرعاية الآمنة لأهالى شمال سيناء.

وتشمل أدوات أندية الأسرة، أجهزة حاسب آلى وكراسى أنشطة للأطفال وطاولة أنشطة للأطفال وتلفزيون ومروحة ووحدات تخزين مكتبية مختلفة الأحجام، حيث تعمل تلك النوادى وبشكل أساسى فى توفير المناخ الآمن للأطفال وأسرهم بالإضافة إلى منطقة دعم لتقديم أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسى والاجتماعى وحماية الأطفال، وكذلك ورش العمل الخاصة بالتربية الوالدية الإيجابية إضافة الى دراسة الحالة.

جدير بالذكر أن أندية الأسرة المضافة حديثاً هى استكمالاً لأندية الأسرة التى تم تدشينها بمحافظة شمال سيناء فى عام 2019 ليصل إجمالى عدد نوادى الأسرة بالمحافظة إلى 23 نادى أسرة بمناطق (بئر العبد، والعريش، والحسنة ونخل)، ويأتى هذا العمل من خلال الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف مصر) وبدعم من الحكومة اليابانية.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال زيارتها لمحافظة شمال سيناء نهاية سبتمبر الماضى قد افتتحت المرحلة الأولى من تطوير فرع جمعية الهلال الأحمر المصرى فى العريش، والتى تشمل إنشاء مركز عمليات مصغر، قاعة تدريب واستراحة للمتطوعين، بالإضافة إلى المخزون الاستراتيجى من مساعدات الهلال الأحمر لخدمة مناطق شمال سيناء.