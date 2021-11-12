السبكى يشهد تسليم الجائزة الذهبية فى الرعاية الصحية للمستشفى السعودى

جدة - نرمين السيد - وأعرب الدكتور أحمد السبكى، عن اعتزازه بحصول المستشفى السعودى الألمانى على جائزة الجودة فى الرعاية الصحية كمستشفى مصرى من القطاع الخاص تحصل على مثل هذه الجائزة الدولية، والتى تهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة العالمية لمختلف شرائح المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك أصيل فى جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، مستقبل صحة مصر، والذى يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص فى توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمصريين.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن نظام التأمين الصحى الشامل قائم بالأساس على دعم كافة الفعاليات فى القطاع الصحى وكذلك دعم التنافسية بين كافة القطاعات سواء الحكومى أو الخاص أو الأهلى، وهى من أحد مميزات النظام حيث يتيح للمنتفعين حرية اختيار مقدمى الخدمة الطبية من أى منشأة صحية تابعة لهذه القطاعات شريطة استيفائها متطلبات الجودة وحصولها على درجة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية بجودة عالمية للمنتفعين.

وأشار السبكى، إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون وبناء الشراكات القوية مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات والرعاية الصحية من القطاع الخاص ذات المكانة الدولية المتميزة، وكذلك الانفتاح عالميًا للاستفادة من الخبرات الدولية فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى خدمات المشروع القومى مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى معايير الجودة العالمية، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين، لتشمل منشآتها تقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية بما يصل إلى أكثر من 3000 خدمة فى مختلف التخصصات الطبية.

وأضاف السبكى، أن التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والانفتاح عالميًا ضمن أولويات هيئة الرعاية الصحية لتحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية، لافتًا إلى تقدم مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لجوائز مؤتمر الاتحاد الدولى للمستشفيات القادم رقم (45)، والمزمع انعقاده بدبى عام 2022، والتى تشمل ثلاث جوائز (جودة الرعاية الصحية، التحول الرقمى، تطوير مهارات الموارد البشرية)، كخطوة جادة نحو تنافس منشآت هيئة الرعاية الصحية على المستوى الدولى، بما تمتلكه من قدرات هائلة وريادتها فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بأرقى مستويات الجودة فى الرعاية الصحية عن طريق طاقم عمل يتمتع بالكفاءة والخبرة من أطباء وعاملين يضعون نصب أعينهم المريض كأولوية قصوى.

واستكمل السبكى، أن اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالدخول فى المزيد من الشراكات والتوسع فى إدخال خدمات طبية جديدة بتقنيات عالمية هو أحد الركائز الأساسية التى تتبناها الهيئة لتوفير الخدمات والتخصصات والرعاية الصحية الشاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وغيرها من محافظات المرحلة الأولى التى نسعى لتضافر كل الجهود لإنجاز هذا المشروع القومى مشروع حلم المصريين، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة لهم فى غضون 10 سنوات بدلًا من 15 عام تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بأعلى جودة عالمية، إيمانًا بأن توفير رعاية صحية شاملة لكل أفراد الأسرة أولى حقوق الإنسان فى مصر وضمان توفير حياة كريمة لهم.

وتابع السبكى: أن الفترة القادمة ستشهد نموذج متطور من الشراكات بين هيئة الرعاية الصحية والقطاع الصحى الخاص، تأكيدًا لسياسة التكامل التى تتبناها الدولة المصرية فى قطاع الخدمات الصحية، لتبادل المعرفة والخبرات وتقديم الخدمات بشكل متكامل، وتطوير منظومة العمل داخل القطاع الصحى المصرى، والتى بدأت بالتجربة المصرية فى التوأمة بين مستشفيات القطاعين الحكومى والخاص بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مشيرًا إلى أنه يتم تكوين الشراكات مع كبرى المؤسسات والمستشفيات من القطاع الخاص لضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمصريين، وذلك تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية للدولة لدعم القطاع الخاص وتأهيل مناخ الاستثمار فى القطاع الصحى المصرى بما يحقق قيمة مضافة للناتج المحلى الإجمالى، باعتبار أن القطاع الخاص شريك فى قاطرة التنمية بكافة المجالات، ومنها القطاع الصحى.

فيما وجه الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمى لمستشفيات السعودى الألمانى بمصر وأفريقيا، الشكر للحكومة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية لتهيئة المناخ لكافة العاملين ومؤسسات القطاع الصحى للتطوير والارتقاء بالخدمات الصحية والموارد البشرية للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة التى تتيح لهم القدرة على التنافسية الدولية.

جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، يشارك كمتحدث رئيسى بأعمال الدورة (44) لمؤتمر الاتحاد الدولى للمستشفيات، والذى ينعقد ببرشلونة هذا العام، كأكبر مؤتمر على مستوى العالم فى إدارة المستشفيات وكل ما يتعلق بتطوير خدمات الرعاية الصحية، ويجمع أهم 300 شخصية دولية فى مجال إدارة المستشفيات وبمشاركة وزراء عدد من الدول الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، ورؤساء عدد من الهيئات الصحية منها رؤساء هيئات الرعاية الصحية بمصر ودبى وأبو ظبى وجنوب أفريقيا، ووفود رفيعة المستوى من هيئة الصحة البريطانية "NHS".

ويشار إلى أن الاتحاد الدولى للمستشفيات، منظمة دولية غير هادفة للربح، وتعد أكبر منظمة تجمع بين مؤسسات وهيئات الرعاية الصحية الأكبر على مستوى العالم، ومن شركائها الدوليين منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى وعدد من وزارات الصحة على مستوى العالم.

كما تضم فى عضويتها كل الخبراء العاملين فى مجال المستشفيات، ويتولى الإتحاد التطوير والمحافظة على روح التعاون والتواصل فيما بين هذه المستشفيات، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات فى إدارة القطاع الصحى، ويعزز الشراكات الدولية التى تعمل على تحسين التفاعل بين المستشفيات ومؤسسات وهيئات الرعاية الصحية فى جميع أنحاء العالم، بهدف أساسى تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية فى المجتمعات.