صور- تفاصيل.. جمارك مطار القاهرة تعقد مزادا للسيارات المخزنة 23 نوفمبر

جدة - نرمين السيد - والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هى من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل ( BMW وتويوتا وأودى وباجيرو وكرايسلر وفولكس ومرسيدس وشيفرولية وجى ام سى وبيجو ولادا وبورش سوبارو ومتسوبيشى ونيسان بيكب... ألخ ولوط مواتير).

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمى، متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامى بالدقى.

ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولى بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك فى المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة فى معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

وعلى من يرغب فى الاشتراك فى المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفى حالة عدم رسو أى لوط من السيارات على المشترك فى المزاد يتم استرداد التامين.

كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة فى حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشترى يرغب فى شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء فى التزايد فى اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده.

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصـفقه بمجرد رسو المزاد وفـى حالـة عـدم السـداد فـى نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفى مقبول الدفع ،ويتم سداد باقى المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالى لرسو المزاد عليه ،وإذا تأخر الراسى عليه المزاد عن السداد فى المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك فى ضوء أحكام | المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال 15 يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجـهـه مالكـة اللـوط - الجمارك المختصة ) علما بأنه فى حالة عدم الحضور والاستلام فى الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تـأخير بحد أقصى 7 أيام وفى حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائى لصالح الجهـة الإداريـه مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـه المستحقة مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.

ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التى تدفع كتأمين لدخول المزاد فى حالة عدم الشراء.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذى تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

وجميـع السيارات المباعـه بصـفـة لا تـرخص يـتم طـمـس رقـم الشـاسيه تحت اإـراف الجهـه ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهـه والمشترى ولا يجوز استخـراج أية بيانات عن السياره بعد البيع جميع السيارات بالجمارك (حوادث – محروقه) يتم تكهينا وتخريدها طبقا للشروط الجمركيه ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.

وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر يتم التسليم فى موعد اقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قبل الجمارك المختصه مع احتساب 1% عن كـل يـوم تاخير بحد أقصى 7 أيام وفى حالة عدم الحضور والاستلام تطبق علية ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركيه المباعه برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرا أو جـوا وحسب الاشتراطات الجمركيه وقت التصدير.

ويجب على كل مشترى يرغب فى شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تـأمين قبل البدء فى التزايد علـى اللـوط الثانى ويتم وضـع وصـل تـأمين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامه التقدم بالذات أو بالوساطه ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات ـ حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحـه مـن العاملين بالجهات التى تسرى عليهـا ـ للمسائله التأديبيـه والقضائيه وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائى.

وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع.