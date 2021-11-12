صور.. «التكنولوجيا والتعليم» الأول فى المهرجان الكشفى بجامعة سوهاج

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، حفل ختام فعاليات المهرجان الكشفى والارشادى السادس لجوالى وجوالات كليات الجامعة، والذى نظمته إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، واستمر على مدار ٤ ايام بمشاركة 15 كلية، وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات، وجميع القائمين والمشاركين بالمهرجان.





وخلال كلمته شكر الدكتور مصطفى عبد الخالق، كل من شارك وساهم فى نجاح المهرجان وماتضمنه من أنشطة وفعاليات ومجهودات استمرت على مدار 5 أيام، مؤكدا أن نشاط الجوالة والخدمة العامة له دور هام فى بناء شخصية الطالب وتنميته عقليا وبدنيا، واكتساب العديد من المهارات والخبرات المميزة، وهو الأمر الذى ينصب بالنهاية فى صالح الفرد والمجتمع.

وقال الدكتور عبد الناصر يس، أن إدارة جامعة سوهاج تحرص على دعم ورعاية أبنائها الطلاب المتميزين علميا ومهاريا، وذلك من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التى تساهم فى إبراز قدراتهم ومواهبهم بمختلف المجالات، مؤكدا على ضرورة المشاركة فى جميع الأنشطة الطلابية التى تساهم فى بناء الشخصية، والاعتماد على النفس وتعزيز الإنتماء والولاء للوطن.



وقال صبرى محمود مدير عام رعاية الشباب المركزية، أن فعاليات المهرجان تضمنت التنافس فى عدة مجاﻻت منها الكشفى واﻹرشادى، الرياضى، الفنى، بالإضافة إلى المجال الثقافى والدينى، موضحا أن كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى استطاعت أن تحصل على المركز الاول على مستوى كليات الجامعة، يليها فى المركز الثانى مناصفتا بين كليتى التربية الرياضية والتجارة، ثم المركز الثالث لكلية التربية.

وأضاف حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة بالجامعة، أن المهرجان هدف إلى نشر ثقافة الحركة الكشفية للارتقاء بالقدرات البدنية، العقلية، الوجدانية، الاجتماعية والروحية للمشاركين كأفراد مسئولين فى مجتمعهم، مشيرا إلى أن لجنة التحكيم ضمت كلا من القائد تامر موسى نائب رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات ورئيس لجنة الحكام، وكلا من قائد عمار الدردير، قائد هبة عثمان، قائد أحمد مختار، قائد محمد زغلول، قائد آلاء الحمدانى.