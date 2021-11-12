/660893/تشكيل-منتخب-الجزائر-أمام-جيبوتي-باستاد-القاهرة-في-تصفيات-كأس-العالم

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب الجزائر ومنتخب جيبوتي في الثالثة مساء، في لقاء الجولة الخامسة من تصفيات الدور الأول من القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويدخل المنتخب الجزائري لقاء اليوم بكل أسلحته في الهجوم وفي مختلف المراكز المحترفة في الدوريات الأوروبية وعلى رأسهم رياض محرز لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي. تشكيل منتخب الجزائر أمام جيبوتي: حراسة المرمى: رايس مبولحي. خط الدفاع: رضا حلايمية - عبدالقادر بدران - عيسى ماندي - أيوب عبداللاوي خط الوسط: رامز زروقي - إسماعيل بن ناصر - سفيان فيغولي. خط الهجوم: رياض محرز - إسلام سليماني - سعيد بن رحمة.

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