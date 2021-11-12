أحمد السقا: «الطاقة الذكورية عندي عالية وبتسببلي مشاكل»

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حل النجم أحمد السقا ضيفًا على أولى حلقات برنامج «حبر سري» المذاع على قناة «القاهرة والناس» وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، أمس الخميس الموافق 11 نوفمبر وهو الجزء الأول من حلقة السقا.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات النجم أحمد السقا ببرنامج «حبر سري».

أحمد السقا يكشف عن تداعيات طاقته الذكورية العالية

وصف السقا نفسه بأنه شخص دمه حامي قائلًا: "أنا حمقي ودمي حامي والطاقة الذكورية عالية شوية وبتسبب لي ساعات مشاكل، ومقدرش أعدي اللي يعديه غيري"، موضحا أنه ليس شخصا مثاليًا لكنه يحاول بقدر الإمكان ألا يتسبب في مضايقة أي شخص قائلا: "مفيش حد مثالي كلنا بنغلط بس قدر الإمكان بحاول أني مزعلش البني آدمين لأن أنا راس مالي الناس".

أحمد السقا يكشف حقيقة اعتذاره عن فيلم الكنز بسبب محمد رمضان

وكشف النجم أحمد السقا عن حقيقة اعتذاره عن فيلم «الكنز» بسبب الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه ليس له علاقة بذلك الأمر بينما أسباب تتعلق بالسيناريو.

قال السقا خلال استضافته ببرنامج «حبر سري» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس» مع الإعلامية أسما إبراهيم: "اعتذرت عن الفيلم قبل وجود محمد رمضان بسبب تغيرات في السيناريو، والدور بعد كده راح لمحمد سعد».

و تحدث السقا لأول مرة عن أزمة خلافه مع الفنانة مها أحمد، ورد على الانتقادات التي توجهت إلى مسلسل «نسل الأغراب».

وكشف السقا لـ «حبر سري» كواليس الأزمات الشخصية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، ومدى تأثير رحيل والده ووالد زوجته على استقرار مشواره الفني.

برنامج حبر سري

يذكر أن برنامج حبر سري يذاع يومي الخميس والجمعة على القاهرة والناس في الحادية عشرة مساء، تحت شعار «هتشوف النجوم في عز الضهر» ويستضيف في حلقاته المقبلة عددًا من الفنانين من بينهم أصالة وحسن الرداد وأحمد فهمي ونيكول سابا.

تكريم أحمد السقا بمهرجان الجونة السينمائي

هذا وحصل الفنان أحمد السقا على جائزة الإنجاز الإبداعي، اعترافًا بمسيرته الفنية العظيمة، ومساهمته في مشهد صناعة السينما المصرية، التي امتدت لأكثر من عقدين، والتي أهداها، لعدد من الشخصيات المهمة التي أثرت في حياته ومشواره الفني الطويل، حيث حصل على جائزة الإنجاز الإبداعي.

أبرز تصريحات السقا خلال ندوة تكريمه بـ مهرجان الجونة 2021

وأقيم المؤتمر الصحفي للفنان أحمد السقا المكرم بجائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، اليكم أبرز تصرحاته

- لم أقصد أن ألغي تاريخ السينما ما قبل "إسماعيلية رايح جاي"، ما كنت أقصده التقنيات وظروف العرض، أن الأفلام خلال فترة 1967 وما بعدها لم تأخذ حقها بسبب ظروف الحرب، لم انتقص من الصناعة ولا أجرؤ على ذلك ما أقصده أن الإمكانيات المتاحة كانت أقل من قدرات النجوم، واعتذر إذا كان فهم كلامي بطريقة خاطئة.

لا أمانع من تقديم المسرح ولكن ما يهمني الفكرة التي أقدمها، هذه الفترة هناك تجارب جديدة مثل ما يقدمه محمد هنيدي وأحمد عز العروض في يومين فقط هو مختلف عما قدمته ولكن إذا عرض علي عمل جديد ومختلف سأقدمه.

- جيلي والجيل الذي صعد بعدي حصل بيننا اندماج لا يمكننا أن نتحدث عن جيل واحد هناك تواصل كبير وقاعدة الممثلين والإنتاج أصبح أكبر بكثير.

- لدي فريق مصري لتقديم الأكشن قبل سنوات اتفقت مع أندرو ماكنزي وطلبت منه أن يجلس في مصر ويعلم جيل جديد حتى أصبح لدي هذا الفريق.

- ليس لدي 10 سم سليم في جسمي، وأثناء تصوير "الجزيرة 2" تسببت في إصابتي بكسر في فقرة في ظهري بسبب عدم تقديري جيدا خلال تصوير مشهد أكشن.

- لا أتدخل في حياة ابني ياسين هو لازال في مرحلة الدراسة وكل ما أتمناه أن يكون شخصا ناجحا وصالحا، هو كان سعيدا بما سيقدمه في مسلسل "الملك" وانفعاله على السوشيال ميديا كان لحزنه هو لازال صغيرا، وبعد ما كتبه جلست معه ونصحته أن يصبر ويفكر.