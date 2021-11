الموت يفجع الداعية الإسلامية معز مسعود

دوت الخليج يرصد وفاة شقيقة الداعية الإسلامية معز مسعود.

معز مسعود يعلن وفاة شقيقته

أعلن معز مسعود وفاة شقيقته من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث غرد قائلًا: "‏إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا"

وأضاف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي، توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود.. أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم".

السيرة الذاتية لمعز مسعود

معز مسعود مصري من مواليد 27 فبراير 1978عاش أول حياته في الكويت، وكان موهوبًا في الموسيقى، فأصبح قائدًا لفرقة موسيقية وعازفَا للغيتار. تخرّج من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2000، بعد حصوله على بكالوريوس في الاقتصاد، وتحوّل لدراسة العلوم الإسلامية بعدما توفي 6 أشخاص من أصحابه المقربين، بشكل متسلسل ومفجع في وقت متقارب في العام نفسه، ثم أصيب بورم وأجرى عملية جراحية لاستئصاله.

مؤهلات معز مسعود الدراسية

حصل على الماجستير في الدراسات الدينية وعلم اللاهوت من جامعة كامبريدج، ولا زال يدرس لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الدينية وعلم اللاهوت من الجامعة نفسها، ودرس العلوم الشرعية الإسلامية، وكان أول داعية مصري يلقي دروسه باللغة الإنكليزية.

قدّم برنامجين باللغة الإنكليزية هما: الأمثال في القرآن Parables in the Qur'an، ودرجٌ إلى الفردوس Stairway to Paradise على قناة إقرأ الفضائية بين عامي 2002 و 2006 وقد حصل البرنامجان على ردود فعل حماسية جدًّا لأنهما خاطبا مسلمي الغرب الذين يعانون من أجل فهم وتطبيق الإسلام بأصالته الموروثة، في صورة معاصرة.

في شهر رمضان من عام 1428 هجرية - 2007 ميلادية، قدّم معز مسعود برنامجه الأول باللغة العربية "الطريق الصح"، حيث تم تصوير البرنامج في خمس مدن رئيسية، هي: القاهرة وجدة واسطنبول ولندن والمدينة المنورة، وناقش البرنامج عبر حلقاته العشرين قضايا مهمة ومؤثرة عند الشباب، مثل المخدرات والخمور على يوتيوب، والعلاقات بين الجنسين على يوتيوب، وعالج أيضًا قضايا ذات حساسية كالمثلية الجنسية (الشذوذ) وجذور الإرهاب .

عقب تخرجه من كلية الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، قام بتأسيس شركة دعاية، وبدأ مشواره المهني في الإنتاج الإعلامي، وقد تناولت تجربته الأولى إخراج فيلم وثائقي مدته 15 دقيقة، عن حاجتنا في هذا العالم إلى التفاهم المشترك بين أتباع الأديان المختلفة، وتم مشاهدة الفيلم أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر شبكة الإنترنت على موقع اليوتيوب، وحاز الثناء من أجل جهوده في تحقيق السلام والتصالح، وتمتد مواهبه أيضًا إلى تلحين الموسيقى، وأسفرت هذه الموهبة عن أغنية "الطريق الصح" التي ظهرت في برنامج "الطريق الصح" عام 2007 وهو ملحن أغنية "تتجوزيني".

معز مسعود هو أول من اكتشف ياسمين صبري وكانت لا تزال بالحجاب، وقدمها كمراسلة في برنامج "خطوات الشيطان" مع الداعية معز مسعود، عام 2013. شارك معز مسعود في إنتاج فيلم "اشتباك" للنجمة نيللي كريم، والفنان هاني عادل، وأصرّ على حضور العرض الخاص للفيلم، ضمن فعاليات مهرجان "كان"، للتأكيد على أنّ الدين الإسلامي لا يرفض الفن.

يعدّ معز مسعود أول داعية ينشر تفاصيل قصة حبه أثناء فترة الخطوبة مع المرشدة السياحية بسنت نور الدين، ولكن حدث الانفصال بعد ستة شهور فقط، وأكدت بسنت وقتها أنّ الطلاق وقع لاختلاف في الشخصيات، كما ألمحت بأنّ مسعود لم يطلّق زوجته الأولى _سارة ملكة جمال الجامعة الأمريكية_ كما سبق وأكد لها.

زيجات معز مسعود

قبل أن تمر أيام على طلاق معز مسعود وبسنت نور الدين، حدث الزواج السري مع الفنانة شيري عادل أثناء التحضير لإنتاج مسلسل "السهام المارقة"، الذي عُرض ضمن ماراثون دراما رمضان 2018، وأصرّ مسعود على أن يعلن الخبر بنفسه عبر بيان رسمي صادر عن شركته للإنتاج الفني، وعقب انفصاله عنها تزوج من الفنانة حلا شيحة.