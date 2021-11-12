جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن ما حدث فى عمارة المساجد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، غير مسبوق، معربا عن ترحيبه بالجهود الذاتية ودور المجتمع المدنى فى عمارة المساجد من خلال إطار عملية الحوكمة والشفافية.





وقال وزير الأوقاف فى تصريحات اليوم، خلال افتتاحه مسجد التقوى بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إن الهدف من رفع صناديق التبرعات هو تنظيم عملية التبرع لتكون فى إطار من الحوكمة والنزاهة والشفافية من خلال الدفع غير النقدى، والدخول إلى الجمهورية الجديدة بما يليق بالدولة المصرية فى مختلف المجالات. وأضاف وزير الأوقاف، أنه تخصيص حسابات بنكية لتلقى التبرعات لإعمار المساجد وأعمال البر وخدمة المجتمع سوف يرفع من معدلات النفع من أموال التبرعات بوضعها فى مواضعها الصحيحة فى إطار من الحوكمة المالية ليذهب المال إلى ما خصص له فعلًا سواء فى عمارة المساجد، أم فى خدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية فى دورة مستندية دقيقة وشفافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف: ما حدث بعمارة المساجد فى عهد السيسى غير مسبوق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.