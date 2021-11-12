محافظ أسيوط يشيد بعمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة

جدة - نرمين السيد - أشاد عصام سعد محافظ أسيوط بفريق عمل منظومة الشكاوى الجماهيرية الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء بعد تصدر المحافظة الأكثر تفاعلا مع الشكاوى الجماهيرية بين محافظات الجمهورية، وذلك بناء على التقرير المعروض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة





وأوضح محافظ أسيوط أن التقرير أشار إلى نجاح محافظة أسيوط فى تحقيق إنجاز وإدراج 99% من الطلبات والشكاوى للمواطنين بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا ضمن الجهود المبذولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وأضاف فى بيان صادر اليوم الجمعة، أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم. وأكد المحافظ تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة لفريق العمل وإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة والمنوط له التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة المرتبطة بكافة محافظات الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 1855 خاصة وأن بها كوادر متميزة قادرة على التعامل مع المواطنين والشكاوى المقدمة داخل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها إلكترونيا بالتنسيق مع كل القطاعات والمديريات والهيئات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، موجها بالاستمرار فى تكثيف الجهود المبذولة بالإهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها فى أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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