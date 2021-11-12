إنفوجراف- لقاءات وزيارات ميدانية.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإصدار المجلس الصحى المصرى ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية.

كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بتعديل مسمى "كلية الحاسبات والمعلومات" بجامعة دمياط، إلى مسمى "كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى"، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بالترخيص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمساهمة فى "شركة مصر للإدارة التعليمية ش.م.م" بنسبة 30% من إجمالى رأس مال الشركة، وذلك وفقا لأحكام قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تمت الموافقة على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلى، لموسم 2021/2022، مقداره 820 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقا لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان، إلى جانب الموافقة على منح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد، بنظام B.O.T لمدة 30 عاما، إلى تحالف: شركة روتس كوموديتيز، وشركة روزا جرينز، وشركة روتس للاستثمار الصناعى، بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما شملت القرارات أيضا وفقا للتقرير، الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمبانى، والمنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2021 لعدد 63 كنيسة ومبنى تابعا، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتغيير الغرض من استخدام قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة، وهما مساحة 19.9 فدان بناحية غرب الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، ومساحة 0.47 فدان ناحية مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى إقامة مناطق لوجستية وسلاسل تجارية، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأشار التقرير إلى إصدار قرار بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة فى حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبى، إلى جانب إصدار قرار باحتساب حافز للأموال المستثمرة فى البورصة وخصمها من الوعاء الضريبى فى حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، فضلا عن إصدار قرار باحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد اجتماع بمقر متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوى، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، والتنمية المحلية، ومحافظى جنوب سيناء، والأقصر، والجيزة، والقاهرة، وأسوان، والبحر الأحمر، كما عقد سيادته اجتماعا لاستعراض المقترح والتصميمات الخاصة بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور وزيرى السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلين عن الشركة المعدة للتصميمات.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لبحث الاستعدادات اللازمة لانعقاد الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتى تسعى مصر لاستضافتها خلال العام المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ جنوب سيناء، وعدد من مسئولى قطاع السياحة، إلى جانب عقد اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لها، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعا ليصل العدد الإجمالى إلى 2021 كنيسة ومبنى تابعا تم تقنينها، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، وشئون المجالس النيابية، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ووكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، اجتماعا مع محافظ البنك المركزى المصرى لاستعراض ملفات العمل المشتركة، فى إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزى المصرى، حيث تم بحث الجهود المبذولة من مسئولى البنك المركزى لدعم الاقتصاد القومى فى ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى يشهدها العالم، فضلا عن عقد اجتماع بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "قنديل للصلب"، لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتوطين الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج.

واستكمالا للاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمتابعة الموقف الحالى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، بحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، وعدد من مسئولى الهيئة، كما عقد سيادته اجتماعا مع ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس الوزراء الأردنى، لمناقشة تعزيز التعاون فى مجال التنشيط والترويج السياحى وتبادل الخبرات فى هذا المجال، وذلك بحضور وزيرى السياحة والآثار المصرى والأردنى، وسفير الأردن لدى القاهرة، والوفد الوزارى المرافق لسمو ولى عهد الأردن.

كما أبرز التقرير عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزى، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، وتم أيضا عقد اجتماع لمتابعة موقف تطبيق المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية "نافذة"، ونظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

هذا وقد تم عقد الاجتماع الأسبوعى، إذ تمت مناقشة عدد من الملفات مثل معرض ومؤتمر النقل الذكى واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، وتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ورئيس الهيئة الهندسية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية.

كما جاء فى التقرير أنه تم عقد اجتماعين متتاليين لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك بحضور وزيرى المالية، وقطاع الأعمال، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية.

وبشأن الأنشطة التى قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة سيادته موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضى، وكذلك حصاد جهود المنظومة خلال السنوات الثلاث الماضية فى ملف تلقى شكاوى المواطنين الخاصة بإزالة تراكم القمامة وأكوام المخلفات بجميع أنواعها، وذلك من خلال تقرير أعده مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، كما شهد سيادته التوقيع على مذكرة تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر والأردن.

وشملت الأنشطة أيضا، حضور رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال السياحة بين وزارتى السياحة والآثار فى مصر والأردن، وكذلك اتفاق توأمة بين مدينة "الأقصر" بمصر، ومدينة "البترا" بالأردن.

وإلى جانب الأنشطة السابقة، فقد قام رئيس مجلس الوزراء بجولة موسعة بمحافظة الوادى الجديد لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها، حيث بدأ الجولة بافتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة، ثم غرس فسيلة نخيل فى حديقة 30 يونيو، وذلك برفقة 9 وزراء وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، كما تفقد سيادته ومرافقوه أعمال تنفيذ مجمع 30 يونيو المميكن للمصالح الحكومية بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى الخدمية المتاخمة لمجمع المصالح الحكومية مثل مجمع المحاكم، ومبنى مديرية التربية والتعليم، ومبنى الهيئة القومية للبريد، ومبنى مصلحة الضرائب العقارية.

وبالإضافة إلى ما سبق فوفقا للتقرير، شهد سيادته تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، والتى تشمل توصيل الغاز لعدد 14 ألف أسرة و120 منشأة تجارية و34 مخبزا بلديا ومحطة لتموين السيارات بالغاز، فضلا عن حضور الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمدينة الخارجة، حيث أكد أن الدولة تعمل على تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، للعمل على جذب الاستثمار، لافتا إلى استمرار جهود الحكومة للتحسين المستمر فى بيئة الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة.

كما تفقد سيادته مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية، والواقع ضمن مزارع وادى الطحان شمال مدينة الخارجة خلال زيارته للوادى الجديد، حيث وجه بالسعى لتوطين صناعة الحرير بمصر وإعداد خطة متكاملة لإعادة تفعيل إنتاجه من دودة القز، بجانب حضور سيادته ومرافقوه افتتاح مضمار الدراجات بمدينة الخارجة فى المسافة من مدخل جامعة الوادى الجديد حتى مدينة الخارجة بطول 6.3 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، وذلك فى إطار التشجيع لممارسة رياضة ركوب الدراجات بين مختلف الفئات العمرية، فضلا عن تفقد سيادته ومرافقوه المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الخارجة، وكذلك مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدينة، وذلك خلال زيارته للوادى الجديد.

كما شهد سيادته خلال زيارته لمحافظة الوادى الجديد، مراسم إطلاق الشعلة الخاصة بالأولمبياد الرياضى النسخة الثالثة للمحافظات الحدودية من المحافظة، وكذلك مجمع كليات جامعة الوادى الجديد ومكتب بريد الخارجة، بجانب الإدلاء بتصريحات صحفية خلال زيارته لمحافظة الوادى الجديد، أعرب عن سعادته بتواجده فى المحافظة بصحبة عدد كبير من الوزراء، لافتا إلى أن هدف الزيارة هو تفقد عدد كبير من المشروعات فى مختلف المجالات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم ترك أى جزء فى مصر بدون أن يشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية.

وبجانب ما سبق، فقد أدلى بتصريحات صحفية خلال زيارته لمحافظة الوادى الجديد، أعرب عن سعادته بتواجده فى المحافظة بصحبة عدد كبير من الوزراء، لافتا إلى أن هدف الزيارة هو تفقد عدد كبير من المشروعات فى مختلف المجالات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم ترك أى جزء فى مصر بدون أن يشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، فضلا عن تفقد مجمع تمور الوادى الجديد بمدينة الخارجة، ورافقه عدد من الوزراء ومسئولو المحافظة، حيث استمع لشرح حول مجمع التمور الذى تم إنشاؤه بهدف تنمية وتطوير محصول البلح الآسيوى نصف الجاف، والحفاظ عليه باعتباره المحصول الرئيسى للمحافظة، بجانب متابعة مع وزير النقل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ أبو طرطور، خلال زيارته محافظة الوادى الجديد، وذلك فى إطار خطة الحكومة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط، بعدما توقف منذ سنوات لضعف إنتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التى يتم نقلها بواسطة الخط، وأخيرا تفقد سيادته ومرافقوه مشروع شركة فوسفات مصر بـ " أبو طرطور"، حيث استمع إلى شرح عن مناجم أبوطرطور والعمليات اللازمة لإنتاج خام الفوسفات.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، حيث أكد ضرورة الالتزام بقرارات عدم السماح لأى موظف أو طالب جامعى بدخول مقار عملهم أو جامعاتهم بعد 15 نوفمبر، واطمئن أيضا على الرصيد المتوافر من لقاحات "كورونا" والكميات المتوقع استقبالها قريبا، بالإضافة إلى لقاء سيادته مع عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك الدولى، والمدير التنفيذى المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولى، حيث أشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على دعم القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة من خلال تهيئة المناخ الجاذب له ودعمه بالحوافز المختلفة، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولى.

كما أشار التقرير إلى لقاء رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ وذلك لاستعراض موقف عدد من المشروعات الصناعية الخاصة الجاهزة للافتتاح، سواء فى المناطق الاستثمارية أو الحرة، إلى جانب لقاء سيادته مع ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، حيث رحب بصاحب السمو الملكى، مشيدا بالعلاقات الأخوية والصداقة القوية التى تربط البلدين قيادة وحكومة وشعبا، وذلك بحضور رئيس الوزراء الأردنى، ووزيرة التجارة والصناعة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، وسفير الأردن فى القاهرة، والوفد الوزارى المرافق لولى عهد الأردن، فضلا عن لقاء مع نواب مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة الوادى الجديد، خلال زيارته للمحافظة، وذلك لمناقشة التحديات التى تواجه أبناء المحافظة وسبل التغلب عليها.