ضمن حياة كريمة.. الكشف على 1163 مواطنا بقرية المحروسة فى قنا

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، لتحسين مستوى الخدمات الطبية.





وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على عدد 1163 حالة.

وأوضح المحافظ فى بيان صادر اليوم، أن القافلة ضمت 7 تخصصات مختلفة ونجحت فى توقيع الكشف الطبى على " 345 حالة باطنة – 258 حالة أطفال – 245 حالة رمد – 125 حالة جراحة – 74 حالة أسنان - 67 حالة تنظيم أسرة – 49 حالة نساء"، مضيفا أنه تم خلال الحملة عمل فحوصات معملية لعدد 98 حالة وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 11 مواطنا، مؤكدا أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجاناً.

ومن جانبه، أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن مديرية الصحة تنظم قافلة طبية أسبوعياً فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها، وقال إن دور هذه القوافل لا يقتصر فقط على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة ، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين.

وأضاف أن قافلة هذا الأسبوع شهدت عقد ندوتين حضرهما 98 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.