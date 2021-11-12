محافظ قنا: إعلان رفع حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع موجة سوء الطقس

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة استعدادا لمواجهة موجة الطقس السيئ التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية والتى تبدأ من، اليوم الجمعة، مع احتمالية سقوط أمطار على محافظات جنوب الصعيد.





وأشار محافظ قنا فى بيان اليوم الجمعة إلى أن غرفة إدارة الأزمات والكوارث المركزية بالديوان العام للمحافظة منعقدة على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأحداث الطارئة وتلقى أى شكاوى أو استفسارات للمواطنين والعمل على حلها بشكل فورى وسريع واتخاذ اللازم لمواجهة أى طارئ وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه، وقال إن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة هدفها الأساسى الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

ووجه الداودى، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بإصدار إرشادات تحذيرية للمواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية بالشوارع والميادين خلال سقوط أمطار حرصا على سلامتهم وتفاديا لتعرضهم لأى سوء أو ضرر ومراجعة كافة الإجراءات التى اتخذتها المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين،

ولفت إلى اتخاذ عدة إجراءات تحسبا لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة، بجانب استعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات من "المياه - الصرف الصحى - الكهرباء - المرور - الطرق وغيرها"، والتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز بنطاق المحافظة ومديريات الخدمات لتوحيد الجهود وتنفيذ الخطط التى تم وضعها مسبقا للإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى، ومراجعة الخطط المرورية، وموقف المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة وغيرها، فضلا عن تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى فى كل المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

وناشد المحافظ، جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة وتوخى الحذر أثناء القيادة ليلا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة سقوط الأمطار أو التعرض لعواصف ترابية والابتعاد عن ممرات ومصبات السيول والسدود والحواجز المائية.