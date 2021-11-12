وزير التنمية: القيادة السياسية مهتمة بالاستماع لرؤية الشباب

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى اهتمام الوزارة خلال الترتيبات التى سبقت فعاليات احتفالية يوم المدن العالمى الذى استضافته مدينة الأقصر فى 31 أكتوبر الماضى بتخصيص جلسة حوارية حول دور الشباب فى الموضوع الرئيسى للاحتفالية والخاص بـ "تكيف المدن من أجل المرونة المناخية".

وقال اللواء محمود شعراوى فى بيان اليوم، إن هذه الجلسة شارك فيها كل من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف والدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة ومجموعة من الشباب من مختلف المحافظات من بينها أسيوط والبحيرة والذين لديهم مبادرات وأفكار خاصة بتطوير المدن للأفضل ومواجهة تحديات تغير المناخ ووضع توصيات للنهوض بالمدن بما يعزز من دور الشباب فى التعاون مع صناع القرار لمعالجة المشاكل والتحديات المحلية التى ترتبط بالتغيرات المناخية والحفاظ عَلِى البيئة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدولة تسعى دائما لإشراك الشباب فى صناعة القرار منذ تولى الـرئيس السيسى للمسؤولية، لافتا إلى اهتمام الحكومة بالاستماع بصورة مستمرة لآراء الشباب فى العديد من القضايا والتحديات التى تواجه المجتمع وعلى رأسها التأثيرات السلبية لتغير المناخ للتعرف على طرق التصدى لظاهرة تغير المناخ بما يحفظ البيئة للأجيال القادمة والاستماع إلى الأفكار المبتكرة المقدمة من الشباب للحفاظ على البيئة.

وأشار شعراوى إلى أن الوزارة مهتمة بدراسة تنفيذ التوصيات التى خرجت من الجلسة الخاصة بالشباب خلال احتفالية يوم المدن العالمى، حيث تم التأكيد على أهمية دور الشباب والتواصل معهم على مستوى صناعة القرار والاستماع إلى أفكارهم المبتكرة وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتعزيز التمكين الرقمى للمرأة والتوسع فى مشروع أيادى مصر لتسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية والحرفية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الشباب المشارك فى اليوم العالمى للمدن تعهدوا بعدد من الأفكار والتوصيات والتى ستعمل الوزارة بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة على متابعتها وتنفيذها حيث تبنى الشباب قضايا الحفاظ على البيئة والتصدى للتغير المناخى، والعمل من أجل الوصول إلى مدن صحية شاملة ذات نظام صحى مرن ومستدام بيئياً لمواجهة التغير المناخى للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

وتعهد الشباب بالعمل على تحسين المدن والحياة وخاصة فى ملف تكييف المدن من أجل الصمود أمام تغير المناخ، ومساندة الدولة لتحقيق حياة كريمة لكل إنسان على أرض مصر بما فيهم المهاجرين واللاجئين بناءً على نهج واضح يعمل على معالجة التفاوتات الصحية ويضع الصحة فى قلب جدول أعمال التنمية.

كما تعهدوا على العمل المشترك بين القطاعات المسئولة فى الدولة عن الصحة والتعليم والسكان والزراعة والنقل والتكنولوجيا من أجل الوصول للتحضير الشامل والمستدام ونشر المساحات الخضراء والعامة وتعزيز التخطيط لتشجيع الروابط الإيجابية بين المناطق الحضرية وشبة الحضرية والريفية.

وأكد الشباب على أهمية التعاون والتنسيق ليس فقط على الصعيد الوطنى والمحلى بل على الصعيد الدولى فيما يخص أزمة فيروس كورونا.

وأشاروا إلى أن تحقيق العدالة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى فى بيئة صحية وآمنة هو السبيل الوحيد للوصول إلى عدم إغفال أحد ، والقيام بالمزيد من العمل لتحقيق حياة لائقة لجميع من يعيش على أرض مصر وتطوير جميع الأنظمة لتكون مرنة فى مواجهة آثار تغير المناخ العالمى.