محمد صلاح رابع أكثر الحاصلين على جائزة لاعب الشهر معادلا شيرار وهنري

لم يقتصر نجاح الدولى المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الانجليزي، في الظفر بجائزة لاعب الشهر في الدوري الانجليزي الممتاز على لقب جديد يضاف إلى رصيد انجازاته لتبقى المرة الرابعة في مسيرته، بعد أن حصدها عن شهر أكتوبر الماضي، وإنما أضاف بالجائزة رقم قياسى جديد يحسب له ويعادله بأساطير الكرة الإنجليزية عبر تاريخها المديد.

وقال الموقع الرسمي للدوري الانجليزي الممتاز أن محمد صلاح حصد الجائزة للمرة الرابعة في مسيرته، وللمرة الأولى منذ مارس عام 2018.

ونجح محمد صلاح في معادلة أسطورة الكرة الانجليزية آلان شيرار نجم نيوكاسل السابق، وبول سكولز نجم مانشستر يونايتد السابق، وفرانك لامبارد أسطورة تشيلسي، وتيري هنري ودينيس بيركامب أسطورتا آرسنال، وبرونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، في المركز الرابع الذين فازوا بالجائزة برصيد 4 مرات.

محمد صلاح اقترب من معادلة الثلاثي كريستيانو رونالدو وواين روني وروبن فان بيرسي أساطير مانشستر يونايتد الذين حصدوا الجائزة 5 مرات، فيما حصدها هاري كين نجم توتنهام وستيفين جيرارد أسطورة ليفربول 6 مرات.

ويعد أكثر اللاعبين حصولا على جائزة لاعب الشهر هو سيرجيو أجويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي ومهاجم برشلونة الحالي.

وظهر محمد صلاح البالغ من العمر 29 عامًا في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر، حيث شارك بتمريرة حاسمة في كل منها وسجل خمسة أهداف رائعة.

بدأ الشهر بداية كبيرة حيث اشتبك ليفربول مع فريق فودن سيتي. تقاسم الثنائي جائزة رجل المباراة في ذلك اليوم، لكن صلاح هو الذي سرق الانتصار بهدف فردي "شنيع" حسب وصف المجلة جعله يتفوق على خمسة لاعبين قبل أن يسدد في مرمى إيدرسون.

وواصل محمد صلاح موج التفوق والمهارات الرائعة في رحلته إلى واتفورد بعد بضعة أسابيع بعدما قام بتمريرة رائعة لساديو ماني جعلت التسجيل سهل للنجم السنغالي، بعدها عاد بهدف مذهل ليكمل خماسية ليفربول.

وسجل ليفربول خمسة أهداف في الأسبوع التالي ضد مانشستر يونايتد، حيث سجل محمد صلاح ثلاثية، قبل أن ينهي الشهر بتمريرة حاسمة في التعادل 2-2 مع برايتون.