ماكرون يستقبل الرئيس السيسي بالإليزيه لعقد قمة ثنائية على هامش مؤتمر باريس

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الإليزيه، لعقد قمة ثنائية على هامش قمة باريس حول ليبيا.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد مكانة الاتحاد الأوروبي المهمة في إطار السياسة الخارجية لمصر، والتى ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل لخصوصيات كل طرف، ليس فقط لكون الجانب الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وإنما فى ضوء الروابط المتشعبة التى تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط.

من جانبه، ثمن "ميشيل" العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، مؤكداً في هذا الصدد اهتمام الجانب الأوروبى بتعزيز تلك العلاقات من مختلف أوجهها، خاصةً في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً، فضلاً عن كونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، وكذلك واحة للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حالياً بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد والتوتر السياسي.