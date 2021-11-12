دوت الخليج يكشف سر إقالة عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالإسكندرية بعد ساعات من تعيينها

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أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتورة سعيدة محمد صبح أستاذ ورئيس قسم اللغويات، الوكيل السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة الإسكندرية، للقيام بعمل عميد الكلية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جامعة الأزهر، أمس، تكليف الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، الدكتورة نجوى عبد المحسن عبد الفتاح شتا، الأستاذ بقسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة الإسكندرية، للقيام بعمل عميد الكلية.

ولم تعلن جامعة الأزهر، سبب تكليف عميدة أخرى لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، بعد ساعات من تعيين تكليف الدكتورة نجوى شتا العميدة السابقة.

كانت الدكتورة نجوى عبدالمحسن شتا، العميدة السابق للكلية، حذفت صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد ساعات من تعيينها في منصب العميدة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، زعموا أن سبب حذف الدكتورة نجوى شتا صفحتها على "فيسبوك" بسبب كتابتها منشورات سابقة ضد تحرض على العنف ضد الدولة، وتسب فيها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.