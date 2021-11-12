/660892/ساندرا-سمير-تتوج-ببطولة-كأس-أفريقيا-للتنس-بتونس

نجحت البطلة المصرية ساندرا سمير من تحقيق بطولة كأس أفريقيا للتنس، بعد تربع ساندرا على صدارة البطولة في منافسات الفردي والزوجي، في حين احتل لميس حسين المركز الثاني في منافسات الفردي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال بطولة أفريقيا للتنس، والتي تشهد عليها الأراضي التونيسية، وتواجد أبطال الفراعنة في صدارة مختلف البطولة سواء في الفردي أو الزوجيز

كما حرص إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، على دعم وتوفير سبل الراحة لأبطال مصر بتونس، وألتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين بعد نتائجهم المميزة.

نتائج البعثة المصرية بالبطولة:

المركز الأول (فردي السيدات): ساندرا سمير

المركز الثاني (فردي السيدات): لميس الحسين

المركز الأول (زوجي السيدات): ساندرا سمير

المركز الثالث (زوجي السيدات): لميس الحسين - ياسمين مصطفى

المركز الثالث (زوجي الرجال): عمرو العسراوي - شريف مخلوف

ومن المقرر أن تبدأ غداً مسابقة الفرق و جاءت القرعة كالتالي:

- رجال (قبل النهائي): مصر x كينيا

- سيدات (قبل النهائي): مصر x تونس

منتخب مصر لتنس الطاولة

اكتسح المنتخب الوطني لرجال تنس الطاولة، نظيره منتخب كينيا، في المياراة التي جمعتهم، ضمن منافسات بطولة إفريقيا لتنس الطاولة.

حقق منتخب مصر لتنس الطاولة فوزا ثمياً، على منافسه منتخب كينيا، في أولى مباريات المنتخبين ببطوله إفريقيا لتنس الطاوله، والتي تقام في الكاميرون.

وأنهى الفراعنة المباراة بنتيجة 3/0.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

خالد عصر / موتا برايان 3/0.

عمر عصر / واندريا 3/0.

شادي مجدي / كينيدي 3/0.

عمرعصر يحقق إنجازا تاريخيا

حقق عمر عصر لاعب المنتخب لتنس الطاولة إنجاز تاريخي لمصر في لعبة تنس الطاوله عقب تحقيقه المركز الخامس في اوليمبياد طوكيو، ليودع المنافسات عقب أداء خرافي نال إعجاب الجماهير المصرية والعالمية.

وودع عمر عصر لاعب منتخبنا الوطني منافسات تنس الطاولة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعدما خسر أمام نظيره الصيني ما لونج.

تعرض عمر عصر إلى الهزيمة على يد نظيره الصيني ما لونج، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

وانتهت المباراة بنتيجة 4/1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: فوز ما لونج بنتيجة 11/9.

الشوط الثاني: فوز ما لونج بنتيجة 11/7.

الشوط الثالث: فوز ما لونج بنتيجة 11/6

الشوط الرابع: فوز عمر عصر بنتيجة 13/11

الشوط الخامس: غوز ما لونج 11/7