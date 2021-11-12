/660898/الله-يربط-على-قلبه-عمرو-سلامة-يواسي-معز-مسعود-بعد-وفاة-شقيقته

حرص المخرج المصري عمرو سلامة على نعي شقيقة الداعية الإسلامية معز مسعود، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم.

دوت الخليج يرصد نعي المخرج عمرو سلامة لشقيقة الداعية الإسلامية معز مسعود.

غرد سلامة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "‏أنعي بكل الأسي وفاة أخت صديقنا العزيز معز مسعود، ونسأل الله له ولأسرته أن يربط على قلوبهم".

وفاة شقيقة معز مسعود

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، شقيقة معز مسعود، الداعية الإسلامي زوج الفنانة حلا شيحة، ولم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب الوفاة أو تفاصيل الجنازة والعزاء.

معز مسعود يعلن وفاة شقيقته

أعلن معز مسعود وفاة شقيقته من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث غرد قائلًا: "‏إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا"

وأضاف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي، توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود.. أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم".

على الصعيد الآخر، كشف المخرج عمرو محمود سلامة كواليس تجربته مع الفيلم الجديد «برا المنهج» مشيرا إلى أنه خرج من أعماق قلبه وذكرياته فضلا عن تأثير الفيلم في تكوينه كإنسان.

شارك عمرو سلامة الصورة الأولى من العمل والتي ظهر بها الفنان ماجد الكدواني في غرفة مظلمة مع طفل بإحدى الغرف، وكتب عليها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “"فيلم برا المنهج، أول صورة من تصوير فيلم برا المنهج، كتبت فكرة الفيلم لأول منذ عشر سنوات بالتمام".

وتابع: “عدى السيناريو على مراحل كثيرة ومختلفة من التطوير، وكان دائما ينتظر الوقت المناسب ليخرج للناس، فيلم ذاتي وشخصي جدا، خرج من أعماق قلبي وذكرياتي وما أثر في تكويني كإنسان، وأيضا عام جدا حيث حاولنا جاهدا أن يلمس مشاعر الناس بقصة بها قدر من الكوميديا والدراما الإنسانية”.

قصة فيلم برا المنهج

وأضاف عمرو سلامة كاشفا عن قصة العمل: “الفيلم عن طفل يتيم لا يتوقف عن الكذب واللماضة يقتحم بجسارة بيت الأشباح المخيف ليجد بداخله عالم ورحلة وصديق ووسيلة ليحقق أهدافه الخبيثة والنميسة حبث أن الفيلم في مراحله الأخيرة وسيطرح قريبا وأخبار أكثر عنه ستطرح قريبا".

أبطال فيلم برا المنهج

الفيلم من بطولة الطفل الموهوب جدا عمر شريف، والأساتذة ماجد الكدواني وروبي ودنيا ماهر والعديد من الأطفال ونجوم الشرف الكبار، والفيلم قصتي والسيناريو مشاركة بيني مع الكاتب والصديق خالد دياب وإنتاج شركة لاجوني للمنتجة شاهيناز العقاد

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة هو مسلسل " ما وراء الطبيعة"، المأخوذ من سلسلة روايات الكاتب أحمد خالد توفيق بنفس الاسم، ولعب بطولته أحمد أمين.