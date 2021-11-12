/660901/نشرة-أخبار-الفن-وفاة-شقيقة-معز-مسعود-فاتن-موسى-تتهم-مصطفى-فهمي-بالسب-والقذف-وهذه-آخر-تطورات-الحالة-الصحية-للزعيم-عادل-إمام

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الجمعة، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

وفاة شقيقة معز مسعود

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، شقيقة معز مسعود، الداعية الإسلامي زوج الفنانة حلا شيحة، ولم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب الوفاة أو تفاصيل الجنازة والعزاء.

أعلن معز مسعود وفاة شقيقته من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث غرد قائلًا: "‏إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا"

وأضاف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي، توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود.. أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم".

بيان رسمي من محامي فاتن موسى يتهم مصطفى فهمي بالسب والقذف

أصدر مكتب محامية الإعلامية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، بيانًا يكشف تطورات الأزمة بينهما إلى تبادل الاتهامات، وتحرير المحاضر في قسم الشرطة، كما يوضح السر وراء انفصالهما.

طلاق الفنان مصطفى فهمي للإعلامية فاتن موسى، هو طلاق غيابي رجعي، ثابت بوثيقة الطلاق، أن عنوانها على شقة الزوجية، في شارع النيل- بالدقي، وثابت أيضا عدم جرأة الفنان مصطفى فهمي بتطليقها بنفسه، وإنما بموجب وكالة لأحد المحامين؛ تأكيدا على خِزيانه من ذلك التصرف الغادر، بعد زواج استمر أكثر من 4 سنوات ونصف، والترتيب تم في توقيت سفر الإعلامية فاتن موسى لحضور حفل خطوبة شقيقتها في لبنان، وتأكيده أنه يصاحبها في تلك الفرحة، ثم الاعتذار في آخر لحظة عن السفر، والاكتفاء بإرسال تهنئة لشقيقتها، عبر هاتفه الشخصي، يوم 21 أكتوبر، تاريخ حفل الخطوبة؛ يُبيّن مدى ترتيبه لأوراقه؛ حتى يحرم الأستاذة فاتن من أي حقوق لها لديه، وفقًا لقول الله -تعالى-: «فإمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان».

شقيق عادل إمام يكشف آخر تطورات حالته الصحية وحقيقة اعتزاله الفن

حرص المنتج عصام إمام على طمئنة جمهور شقيقه الزعيم عادل إمام على صحته، نافيًا شائعة تفكيره في الاعتزال وتدهور حالته الصحية.

وقال عصام إمام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه «يحدث في مصر» عبر قناة «mbc مصر»، إن الفنان عادل إمام بخير ويعيش حياته بطريقة طبيعية مع أسرته وأحفاده ويقرأ ويحل الكلمات المتقاطعة، مطالبا الصحفيين والإعلاميين التأكد من أي خبر قبل نشره.

وعن فكرة الاعتزال أكد أن هذا الأمر غير صحيح، بل على العكس هناك فكرة يدرسها الآن وهي فيلم «الواد وأبوه» الذي سيجمعه بابنه محمد وسيكون من إخراج ابنه رامي، مشيرًا إلى أنهم لا زالوا في مرحلة دراسة الفكرة.

أحمد السقا يكشف حقيقة اعتذاره عن فيلم «الكنز» بسبب محمد رمضان

كشف النجم المصري أحمد السقا عن حقيقة اعتذاره عن فيلم «الكنز» بسبب الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه ليس له علاقة بذلك الأمر بينما أسباب تتعلق بالسيناريو.

قال السقا خلال استضافته ببرنامج «حبر سري» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس» مع الإعلامية أسما إبراهيم: "اعتذرت عن الفيلم قبل وجود محمد رمضان بسبب تغيرات في السيناريو، والدور بعد كده راح لمحمد سعد».

هشام جمال ضيف عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» اليوم

يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى، الفنان هشام جمال وفريق وندرز لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة فى حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة» اليوم الجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

يتناولون الحديث عن فريق «وندرز» كأول فريق غنائى عربى محترف من ذوى الهمم ومن أين جاءت الفكرة.