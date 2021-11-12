تفاصيل حجز تذاكر مباراة مصر والجابون ببرج العرب في تصفيات كأس العالم«صور»

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أعلنت شركة تذكرتي عن تفاصيل الحصول على تذكرة مباراة مصر والجابون في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات الدور الأول من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر والجابون في الـ 16 عشر من نوفمبر الجاري، في الساعة الثالثة مساء، على ستاد برج العرب، في لقاء الجولة السادسة والختامية للدور الأول من تصفيات كأس العالم.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة من الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة مصر والجابون المقرر اقامتها في الثالثة عصر الثلاثاء 16 نوفمبر الحالي في ستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لنهائيات كأس العالم.

وجاء إعلان شركة تذكرتي على الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بنشر موعد وملعب المباراة، بين المنتخبين.

كما شهد بانر شركة تذكرتي، على تواجد رقم تليفون للتواصل معه ومن خلاله يمكنه، حجز تذكر مباراة مصر والجابون، وهو اللقاء الختامي للدور الأول للفراعنة.

ترتيب مجموعة مصر قبل لقاء انجولا:

المركز الاول: منتخب مصر برصيد 10 نقاط.

المركزالثاني: منتخب ليبيا برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: منتخب الجابون برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: منتخب أنجولا برصيد 3 نقاط.

قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

موعد مباراة مصر وانجولا

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر وانجولا في الساعة التاسعة مساء علي ملعب 11 نوفمبر، على الأرضي الأنجولية، في لقاء إياب الدور الأول من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

أربع وجوه جديدة لأول مرة: مروان حمدي- محمود جاد – أحمد ياسين- إمام عاشور

لاعبين عادوا مرة أخرى بعد أستبعاده في المعسكر الأخير: محمد شريف – محمد مجدي أفشة- محمود علاء- مصطفى فتحي- أحمد ياسر ريان

أبرز اللاعبين المستبعدين: طارق حامد- أحمد السيد زيزو- رمضان صبحي- محمد بسام- أحمد حسن كوكا- محمد عبد الشافي- عمر مرموش "للإصابة".