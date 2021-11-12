جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسوان أشرف عطية إنه تم التواصل مع وزارة الموارد المائية والرى لدراسة مدى إمكانية رفع منسوب مياه النيل خلال فترة السدة الشتوية، وخصوصا أنها تتزامن مع ذروة الموسم السياحى، مشيرا إلى التنسيق مع هيئة النقل النهرى لوضع شمندورات فسفورية تعمل بالطاقة الشمسية بطول المجرى الملاحى بين الأقصر وأسوان، وخاصة فى 5 مناطق منها منطقة معبد كوم أمبو وذلك لإرشاد السفن ليلا ونهارا





ووجه المحافظ فى بيان صادر اليوم الجمعة، بأهمية تنظيم دورات تدريبية مجانية مكثفة ومتكررة لقائدى وبحارة البواخر السياحية والدهبيات النيلية لتقديم أوجه الدعم الفنى لهم وأسلوب التعامل فى الأزمات بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى. وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع كل الجهات المعنية لتوفير قاطرة سحب يكون رسوها فى منطقة كوم أمبو للتدخل السريع لسحب أية بواخر سياحية وعائمات تتعرض للشحوط داخل نطاق المحافظة، وهو الذى يتوازى بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار للوقوف على مدى مد فترة فتح معبد كوم أمبو أمام زيارة الأفواج السياحية للحد من التزاحم، إلى جانب تشكيل خلية أزمة دائمة من الجهات المختصة لسرعة التعامل مع المواقف الطارئة طوال الموسم السياحى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف عطية: شمندورات فسفورية بطول المجرى الملاحى بين الأقصر وأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.