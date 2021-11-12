محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء محور طولى مرورى من بنها حتى دمياط

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، اليوم الجمعة، مشروع أعمال إنشاء محور طولى مرورى من بنها حتى دمياط، لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالطريق الدولى الساحلى بطول 120 كم والذى يشمل 15 عملا صناعيا، لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحرى والدلتا هى (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ).





وأشار الهجان بحسب ما أفاد بيان صادر عن المحافظة إلى تنفيذ توسعة الطريق من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى بطول 70 كم بعرض 4 حارات، ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربى من الرياح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات، للمساهمة فى رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة. ووجه محافظ القليوبية خلال الجولة مهندسى الموقع بالتنسيق مع مديرية الرى لتذليل أية مشكلات فى المنطقة.. وتابع المحافظ الجولة بتفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها والتى تقع على مساحة 48 فدانا على الطريق الدائرى الإقليمى الجديد، بعد تسليم 173 وحدة للشباب والبدء فى تشغيلها فى مجالات تعبئة المواد الغذائية، وحيث تفقد 3 نماذج للوحدات الاستثمارية، والتقى بأصحاب الوحدات بالمنطقة الاستثمارية..وأكد المحافظ أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم لهم، وأن المحافظة يهمها بالدرجة الأولى تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية. كما تفقد المحافظ نفق كلية العلوم بمنطقة المنشية ببنها وذلك بعد وجود تسريب مياه مجهولة المصدر بالنفق لمعرفة أسباب تسريب المياه ومصدرها.

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