عاجل.. السيسى يصل مقر انعقاد مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون. ينطلق مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا بالعاصمة الفرنسية، اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ورؤساء حكومات ومسؤولى أكثر من 20 دولة ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، للإعداد للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر المقبل.

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