الرئيس السيسى يثمن المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري، معرباً عن الحرص على استمرار التشاور مع الرئيس الفرنسي بشكل دوري، سواء فيما يتعلق بموضوعات التعاون الثنائي وتعميق الشراكة المصرية الفرنسية، أو اتصالاً بالموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في قصر الاليزيه بباريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.