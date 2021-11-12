وصول الرئيس السيسي الي مقر انعقاد. مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا وماكرون في استقباله

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واليوم، ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري.

وأعرب عن الحرص على استمرار التشاور مع الرئيس الفرنسي بشكل دوري، سواء فيما يتعلق بموضوعات التعاون الثنائي وتعميق الشراكة المصرية الفرنسية، أو اتصالاً بالموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في قصر الاليزيه بباريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل انعقاد قمة باريس.