/660896/تشكيل-منتخب-مصر-المتوقع-أمام-انجولا-بتصفيات-كأس-العالم

تنطلق صافرة مباراة مصر وانجولا في التاسعة مساء، على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لوندا بانجولا، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدور الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتبث المباراة على قنوات أون تايم سبورت، بتعليق صوتي بلال علام على القناة الصوتيه الأولى، ومؤمن حسن علي القناة الصوتية الثانية.

ويدخل المنتخب المصري لقاء اليوم بكل اسلحتة المحترفة لتحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة، ويتأهل للدور النهائي من التصفيات، ويقود هجومة المتوقع الفرعون محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

في حراسة المرمى: محمد الشناوي .

خط الدفاع :أكرم توفيق وأحمد حجازي وأيمن أشرف وأحمد فتوح .

خط الوسط: ومحمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد ومحمد صلاح .

في خط الهجوم محمد شريف ومصطفى محمد .

ويعاني البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، من صداع في الجناح الأيسر في تشكيل الفراعنة، بعد غياب الدولي عمر مرموش بسبب الإصابة.

تاريخ مواجهات مصر وانجولا

التقوا هذا العام بتصفيات المونديال وانتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح منتخب مصر، عام 2008 بالربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا وانتهت المباراة بفوز بمنتخب مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 2006 بمباراة ودية وانتهت بالتعادل الإيجابي للمنتخبين بنتيجة 3-3.

عام 1996 ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 1993 وانتهت بالتعادل السلبي للمنتخبين. التقوا عام 1992 بالتصفيات المؤهلة لمونديال 1994 وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف.

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".