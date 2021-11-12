هدف محمد صلاح الأفضل في الدوري الإنجليزي بشهر أكتوبر «فيديو»

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نجح الفرعون المصري محمد صلاح من تحقيق الفوز بأفضل هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز، لشهر أكتوبر من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

ومن الجدير بالذكر أن محمد صلاح سجل في الشهر الماضي بالدوري الإنجليزي العديد من الأهداف الجميلة، ولكن هدفه في شباك مانشستر سيتي كان الأفضل له وفي البطولة على مدار شهر أكتوبر المنصرم.

قبل لقاء انجولا ومصر اليوم في التاسعة مساء، وتواجد الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، تأتي الاخبار السارة للفرعون ويتوج بلقب أفضل لاعب في شهر اكتوبر المنصرم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أفضل لاعب بالشهر

وأعلن بريميرليج فوز صلاح بالجائزة متفوقا على كل بن تشيلويل "تشيلسي" وماكسويل كورنيت "بيرنلي" وفيل فودين "مانشستر سيتي" وتينو ليفرامينتو "ساوثامبتون" وآرون رامسديل "أرسنال" وديكلان رايس "وست هام" ويوري تيليمانس "ليستر سيتي".

محمد صلاح يعادل أساطير الدوري الإنجليزي:

وبعد حصوله على الجائزة للمرة الرابعة يعادل صلاح في عدد مرات الظفر بها كل من دينيس بيركامب وبرونو فيرنانديز وتيري هنري وفرانك لامبارد وبول سكولز وآلان شيرار وجيمي فاردي.

ويتبقى ثلاث ألقاب بأفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي ويعادل الأرجتيني كينج أجويرو، صاحب السبعة ألقب، والأكصر تتويج به في تاريخ البريميرليج.

افضل لاعب من قبل رابطة الأندية:

حقق الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر المنصرم، في تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري بقميص مانشستر يونايتد.

وقدمة رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي، جائزة الأفضل لشهر أكتوبر لمحمد صلاح بعد تألقه مع فريقة وأمام كبار الدوري ثنائي مانشستر، وتسجل خمسة أهداف في مجمع الشهر وصناعة خمسة أهداف.

محمد صلاح يحقق أفضل هدف في الشهر بليفربول

وكان الفرعون المصري تقريبًا ينافس نفسه في ترتيب الهدف الأفضل في ليفربول عن الشهر الماضي حيث جاء هدفه في مانشستر سيتي في المركز الأول.

وفي المركز الثاني، ظهر هدف محمد صلاح في مرمى واتفورد ثم هدفه الثالث في مرمى مانشستر يونايتد في المركز الثالث.

واحتل المركز الرابع هدف ساديو ماني في مانشستر سيتي من صناعة، محمد صلاح، وأخيرًا في المركز الخامس، جاء هدف ديفوك أوريجي بالكعب في مرمى بريستون خلال مباريات كأس كاراباو.