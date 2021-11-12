نسرين طافش تدخل عالم الغناء بديو مع خالد سليم..«تفاصيل»

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دوت الخليج يرصد تعاون نسرين طافش مع خالد سليم في أغنية فيلم «في القلب»

ويعد العمل الغنائي الذي يجمع نسرين طافش بخالد سليم هو الأغنية الدعائية لفيلمها الجديد «في القلب» بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائى لطرحه فى السينمات.

نسرين طافش تعتذر عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل «المداح»

هذا وأعلنت نسرين طافش اعتذارها عن بطولة الجزء الثاني من مسلسل «المداح»، لارتباطها رسميًا بمسلسل آخر في بلدها سوريا حيث يصعب عليها التنسيق بينهم.

فغردتعبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "‏اعتذرت عن المشاركة في مسلسل ‎المداح الجزء الثاني بعد إعلان الشركة المنتجة بارتباطي رسميًا بمسلسل آخر وهو ‎جوقة عزيزة في سورية".

نسرين طافش تستعد لطرح أزمة قلبية

على الصعيد الآخ، تستعد كلا من الفنانة نسرين طافش والفنان خالد سليم للتعاون لأول مرة في عمل سينمائي جديد بعنوان «أزمة قلبية» إذ بدأو في تصوير أولى مشاهد العمل، ترقبا لطرحه خلال موسم الأقلام الشتوية.

وأحتفلت الفنانة نسيرين طافش عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بالبدء بتصوير فيلم «أزمة قلبية»، فكتبت: “"مساء الفل من القاهرة ام الدنيا .. بدأنا اليوم بعون الله، تصوير فيلم (في القلب) مع النجم الراقي خالد سليم و المخرج المبدع مرقس عادل انتاج شركة ريماس للانتاج الفني للدكتور اسحاق ابراهيم، سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ و د.عادل مرسي".

وتابعت: "وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق ، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني".