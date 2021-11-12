صور-وزير الطيران يتابع مشروع توسعة مطار سفنكس الدولى

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فى بداية الجولة، قام وزير الطيران بتفقد صالتى السفر والوصول والمكاتب الإدارية، والنقاط الأمنية، والخدمية والأسوار الخارجية، ومهبط الطائرات، ومبنى الأرصاد الجوية وبرج المراقبة.
كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلى عن ما تم تنفيذه من أعمال التطوير والإنشاء التى تتم بالمطار وذلك بتوسعة مبنى الركاب حيث ستصل المساحة الإجمالية للمبنى إلى 23000 متر مسطح بدل 3600 متر ليسع 900 راكب / ساعة بدلاً من 300 راكب / ساعة بطاقه استيعابية سنوية مليون مائتين ألف راكب سنويا، كما سيشمل المبنى بعد التوسعة عدد 28 كاونتر check in ومنطقة البنوك والحجر الصحى ومنطقة سيور و8 كاونترات جوازات و8 سلالم متحركة و8 كبارى تحميل بالإضافة إلى محطة تبريد بقدرة 1440 طنًا تبريد.
وخلال الجولة تابع الوزير مراحل تنفيذ المشروع موجهاً بسرعة إنجاز الأعمال الانشائية للبدء فى الجوانب الفنية بالمبنى، وتستهدف أعمال التطوير رفع كفاءة مطار سفنكس الذى سيقدم خدماته لسكان مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد ومحافظات الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، والمنوفية، لتخفيف التكدس عن مطار القاهرة.
ويساهم المطار بدور كبير فى جذب سياحة خصوصا أنه قريب من المتحف المصرى الكبير ومنطقة أهرامات بالجيزة، فضلاً عن المساهمة فى تنشيط حركة الصادارات الزراعية لقربه من منطقة وادى النطرون ومحافظات الدلتا.
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