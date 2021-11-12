فيديو.. ولى العهد الأردنى يشكر مصر والرئيس السيسى: بلد الأصالة

جدة - نرمين السيد - ونشر ولى العهد، على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، فيديو حول زيارته لمصر، مؤكدا أنها لم تتوقف يوما عن كونها بلدًا للطيبة.
وعبّر عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى على حفاوة الضيافة، التى لمسها سموه خلال زيارة العمل الرسمية التى اختتمها أمس الخميس للقاهرة.
وقال: "لم تتوقف مِصر يومًا عن كونها بلدًا للطيبة والأصالة، ورمزًا للتعايش والسلام. شكرًا مِصر، ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى على حفاوة الضيافة".
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