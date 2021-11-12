عاجل- مسودة البيان الختامى لمؤتمر باريس تدعو لقبول نتائج الانتخابات الليبية

جدة - نرمين السيد - حثت مسودة البيان الختامى لمؤتمر باريس الدولى حول ليبيا، جميع الأطراف الليبية والدول المعنية بالأزمة الليبية إلى القبول بنتائج الانتخابات التى ستجرى بتلك الدولة فى الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، والابتعاد عن اتخاذ أية تصرفات تؤثر سلبا على إجراء تلك الانتخابات.





وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، دعت مسودة البيان الختامى جميع الأطراف الليبية بما فيها المرشحين للانتخابات القادمة على احترام تعهداتهم بشأن دعم العملية الانتخابية ومحاسبة أية أطراف سواء داخل ليبيا أو خارجها تعرقل الانتخابات من جانب لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بمقتضى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2571.

وحثت مسودة البيان جميع الأطراف الليبية المعنية بالعمل معا والالتزام بروح الوحدة الوطنية عقب إعلان نتيجة الانتخابات والإحجام عن أية تصرفات تعرقل أو تؤثر سلبا على نتائج الانتخابات وتسليم السلطة ديمواقراطيا للسلطة والمؤسسات المنتخبة واحترام إرادة الشعب الليبى.

وكانت الخارجية الفرنسية، أعلنت مؤخرا أن مؤتمر باريس يهدف إلى توفير قوة دافعة دولية للانتخابات اللبيبة المقرر إجراؤها فى ديسمبر المقبل ومناقشة سبل خروج القوات الأجنبية ووضع حد للتدخلات الأجنبية فى ليبيا.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى المؤتمر الهام تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وفى ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحورى فى دعم المسار السياسى فى ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائى والإقليمى والدولى.

ويعتزم الرئيس السيسى، التركيز خلال أعمال مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا، على تكاتف المجتمع الدولى لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخى الهام الذى تمر به حاليًا، خصوصًا من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابى المنتظر فى موعده المحدد فى شهر ديسمبر القادم، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية فى هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.