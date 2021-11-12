عاجل.. صورة تذكارية للمشاركين فى مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا

جدة - نرمين السيد - وتأتى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى المؤتمر الهام تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وفى ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحورى فى دعم المسار السياسى فى ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائى والإقليمى والدولى. ويعتزم الرئيس السيسى، التركيز خلال أعمال مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا، على تكاتف المجتمع الدولى لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخى الهام الذى تمر به حاليًا، خصوصًا من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابى المنتظر فى موعده المحدد فى شهر ديسمبر القادم، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية فى هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

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