بعد قليل.. انطلاق فعاليات مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا بمشاركة السيسى

جدة - نرمين السيد - وينطلق مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا بالعاصمة الفرنسية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات ومسؤولى أكثر من 20 دولة ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، للإعداد للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر المقبل.

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