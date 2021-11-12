انطلاق مؤتمر باريس الدولى بشأن ليبيا بمشاركة الرئيس السيسي

انطلق مؤتمر باريس الدولى بشأن ليبيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوافد قبل قليل القادة علي مقر انعقاد مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، حيث وصل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبى، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، كما وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر عن حرصه على التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس السيسى بشأن القضية الليبية، في ضوء التقدير للجهود الشخصية للرئيس تجاه تسوية الأزمة الليبية، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية، وهو الأمر الذي رسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، مؤكداً حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم.

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