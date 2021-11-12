الاتحاد الأوروبى: مصر شريك مهم لنا وملتزمون بالتعاون الثنائى

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قال لويس ميجيل بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألتقى اليوم الجمعة، شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي للحديث عن مواضيع إقليمية و العلاقات الثنائية.
وكتب "لويس" على صفحته الرسمية بموقع تويتر: إن مصر شريك مهم لنا، نحن ملتزمون بتعزيز حوارنا السياسي والتعاون الثنائي في مجال التجارة والاستثمار والتعليم والصحة وحقوق الإنسان.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، المقام في العاصمة الفرنسية باريس.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الوثيقة التى تربط مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمى والدولى.
تغريدة الناطق باسم الاتحاد الأوروبي
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