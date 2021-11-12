بيان باريس الختامي يطالب الأطراف الليبية بقبول نتائج الانتخابات القادمة

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مسودة البيان الختامى لمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا حثت كافة الأطراف الليبية والدول المعنية بالأزمة الليبية إلى القبول بنتائج الانتخابات التي ستجرى بتلك الدولة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل والابتعاد عن إتخاذ أية تصرفات تؤثر سلبا على إجراء تلك الانتخابات.

ودعت مسودة البيان الختامى كافة الأطراف الليبية بما فيها المرشحين للانتخابات القادمة على احترام تعهداتهم بشأن دعم العملية الانتخابية ومحاسبة أية أطراف سواء داخل ليبيا أو خارجها تعرقل الانتخابات من جانب لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بمقتضى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571.

وحثت مسودة البيان كافة الأطراف الليبية المعنية بالعمل معا والالتزام بروح الوحدة الوطنية عقب إعلان نتيجة الانتخابات والإحجام عن أية تصرفات تعرقل أو تؤثر سلبا على نتائج الانتخابات وتسليم السلطة ديمواقراطيا للسلطة والمؤسسات المنتخبة واحترام إرادة الشعب الليبي.

وكانت الخارجية الفرنسية قد أعلنت مؤخرا أن مؤتمر باريس يهدف إلى توفير قوة دافعة دولية للانتخابات اللبيبة المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل ومناقشة سبل خروج القوات الأجنبية ووضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا.