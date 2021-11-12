660908 /660908/الرئيس-السيسي-للشعب-الليبي يا-أحفاد-عمر-المختار حان-الوقت-لتستلهموا-عزيمة-أجدادكم 05:43 م - الجمعة 12 نوفمبر 2021 وجه الرئيس السيسي رسالة إلى الشعب الليبي، مطالبا منهم التحلي بعزيمة اجدادهم من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني. دوت الخليج الرئيس السيسي للشعب الليبي: يا أحفاد عمر المختار حان الوقت لتستلهموا عزيمة أجدادكم وقال الرئيس في الرسالة:"يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغني بأن في وجوده خيراً لكم، فالخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة، وستجدون مصر سنداً لكم وقوة متى احتجتموها، دعماً لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم”. تابع موقع دوت الخليج علي

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