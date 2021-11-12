/660907/غياب-وائل-جمعة-عن-الجهاز-الفني-لمنتخب-مصر-أمام-انجولا-تفاصيل

فضل الجهاز الطبي للمنتخب الوطني عدم مصاحبة وائل جمعة مدير المنتخب للفريق إلى ملعب المباراة رغم تأكده من سلبية مسحته، وكان جمعة على الرغم من سلبية مسحاته الثلاثة التي أجراها على مدار الأسبوع الماضي وآخرها المسحة التي خضع لها مع الفريق لدى وصوله إلى مطار لواندا مساء أمس الأول.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت نتيجة المسحة التي أجريت أمس لكل أعضاء البعثة، صباح اليوم وأشارت إلى ايجابية عينة جمعة، فيما جاءت النتائج سلبية لجميع اللاعبين وأعضاء البعثة.

تصريح دكتور المنتخب الوطني

وقام الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق بإجراء مسحة أخرى له اليوم بالإضافة إلى تيست لجميع المخالطين له وذلك للاطمئنان على أعضاء الفريق الذي يستعد للتوجه إلى ستاد 11 نوفمبر لملاقاة منتخب أنجولا في التاسعةمساء، ضمن الجولة قبل الاخيرة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الاخير لتصفيات كأس العالم، وبحمد الله جاءت نتيجة جمعة سلبية.

وكذلك جميع من أعادوا الاختبار ، ليكون القرار الطبي بعد الاطمئنان على جمعة والإطلاع على رأي أحمد مجاهد رئيس البعثة وكارلوس كيروش المدير الفني هو تفضيله عدم مصاحبة وائل جمعة للفريق والذي أيد بنفسه هذا الإجراء ضمانًا لسلامة الجميع والأخذ بكل الاجراءات الاحترازية، رغم ما يتمتع به من حالة صحية ممتازة.

ترتيب مجموعة مصر قبل لقاء انجولا:

المركز الاول: منتخب مصر برصيد 10 نقاط.

المركزالثاني: منتخب ليبيا برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: منتخب الجابون برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: منتخب أنجولا برصيد 3 نقاط.

قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم: عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".